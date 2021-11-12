Монастырский озвучил шаги тактической политики на украинской границе: подробности

Определены около десяти участков, где может происходить подход мигрантов к государственной границе Украины.

Министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал о тактической политике Украины и шагах на ближайшие несколько дней и недель.

Об этом он заявил во время прямого эфира ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

"Стратегическая политика, которая, к сожалению, относительно государственной границы у нас отсутствовала в течение десятилетий. Я имею в виду фактическое отсутствие нормальной границы между Украиной и Россией, и Украиной и Республикой Беларусь. Этот миграционный кризис – он для нашего сознания обостряет: а что же у нас там? Есть ли граница? Пограничники есть, граница обозначена, но самого сооружения границы нет. Это наша общая задача, задача этого правительства, президента, общества, потому что это строится за налоги граждан — в следующем году построить границу между Украиной и Россией, и Украиной и Республикой Беларусь. Речь идет о более, чем тысяче километров государственной границы", — подчеркнул он.

По его словам, в тактическом плане определено примерно десять участков, где может происходить основной подход мигрантов к государственной границе Украины.

"Там же будут усиливаться пограничники Национальной гвардией и полицией. Кроме того, основной месседж — это консолидация всех усилий. Поэтому мы вчера на СНБО говорили также о подразделениях территориальной обороны. Министр обороны поддержал эту идею, и президент ее поддержал — в том, чтобы в этих областях провести учения по территориальной обороне. Кроме того, я дал поручение полиции поднять все общественные формирования по охране общественного порядка и государственной границы, которые имеются на этих территориях, которые имеют право на ношение травматического оружия — и у нас таких выдано более 200 тысяч. Должны быть соответствующие реестры. Эти люди должны быть созваны на обучение, которое в течение ближайшего месяца должно пройти у украинско-белорусской границы", — добавил Монастырский. По предварительной информации, нацгвардейцев в госграницу отправили на "месяц, два, а то и больше".

"Наша механика будет похожа на противостояние на литовской границе и на границе с Республикой Польша. То есть определение мест скопления — разведка будет информировать, где. Если будут направлены мигранты в сторону Украины, куда именно они двигаются. И именно там мобильные группы будут находиться уже за считанные минуты. Основная цель – не допустить массового прорыва государственной границы", — отметил чиновник.

Напомним, из-за критической ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе Украина ужесточает меры безопасности на своих границах. Участок границы с Беларусью будут дополнительно охранять 8,5 тысячи силовиков, дежурить 15 вертолетов.

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