Монатик, "Бумбокс", Дорофеева: на Прикарпатье начался Европейский музыкальный фестиваль

В маленькую деревню Подгорье приехали лучшие украинские исполнители.

На Прикарпатье начался Европейский музыкальный фестиваль.

В маленькую деревню Подгорье приехали лучшие украинские исполнители.

В предгорьях Карпат на сцене выступает такая юная, но уже звезда — Джерри Хейл.

Драйва на фестивале добавляют Mountain Breeze.

Фестиваль в Подгорье уникален тем, что его можно прилететь и приземлиться прямо перед сценой. Как сделала, например, делегация из Хмельницкого.

Альфред Маркс прилетел вообще из Германии и ему здесь безумно нравится. Он даже жить будет здесь, среди украинского поля, в палатке — со своей подругой.

Фестиваль только начинается, поздно вечером здесь выступит группа "Творчі" и Настя Каменских. Завтра здесь будет зажигать Монатик, Бумбокс, Надя Дорофеева — неплохо для небольшого села в предгорье Карпат.

А пока на все 120 процентов выкладывается Олег Скрипка со своей группой "Вопли Видоплясова".

Напомним, в Киеве 22 августа состоится уникальный музыкальный фестивали "Ковчег Украины". Он продлится с 21:00 до 23:00 на Михайловской площади.

В маленькую деревню в предгорье Карпат съехались на фестиваль лучшие украинские звезды

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