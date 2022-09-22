Монетки несут бутылями: украинцы уже отдали мелочи на ВСУ почти на миллион гривен

Один из офисов в Киеве, который занимается доставкой воды, смог собрать среди коллег монеток, которые заодно мешали почти на 70 килограммов, говорится в ТСН.

В банковском отделении признаются, что такого количества копеек за один раз за время акции от Нацбанка еще не видели. Хотя за полтора месяца инициативы «Смелая гривня» украинцы уже успели принести монеток на более чем 900 тысяч гривен: «Самые активные дети, они приобщаются своими силами и приносят эти монеты вместе с родителями. Учебных заведений зарегистрировалось сегодня, это детские сады, школы, вузы. Наша цель не какая-то определенная сумма средств, основная цель – это дать каждому украинцу возможность сделать свой вклад в победу, даже если это 10 копеек», — говорит главная эксперт управления связей с общественностью и финансовой осведомленности НБУ Татьяна Машлаковская.



Как это работает – собираете все монетки, которые есть дома и приносите в любой участвующий в акции банк, их перечень можно просмотреть на сайте НБУ: Все монетки, которые в обращении, а это 10 и 50 копеек, а еще гривню, две, пять и 10 — примут в отделениях и сразу перечислят ВСУ, переставшие ходить, а это 1, 2, 5 и 25 копеек сначала поменяют на действительные деньги и уже потом их можно задонатить для армии.

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Такой же путь ждет и деньги, приехавшие из офиса доставки воды, однако сначала их фасуют по специальным пакетам, чтобы они поместились в кассу. Обычно в банке монеты считают вручную, но сегодня специальным аппаратом, который сортирует монетки и выдает количество денег на экран.

В течение часа и сорока минут кассир Вита отсортирует и считает все 29 пакетов с монетами. «Общая сумма 20 тысяч 836 гривен и 30 копеек – это будет зачислено на счет в национальном банке», – заключает она.

В Нацбанке считали — на руках украинцев сейчас монет на 5 миллиардов — это обращение и еще полмиллиарда тех, которые уже не действительны. Отдать их и помочь армии можно до 31 октября.

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