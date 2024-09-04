Монголия не арестовала Путина, хотя должна была: каковы последствия для этой страны и мирового правосудия

В Монголии, где должны арестовать Путина, приняли российского диктатора с почестями.

Возле дворца правительства, где проходит встреча, собрался митинг с сине-желтыми флагами и плакатом «Долой военного преступника Путина». Украинская сторона тоже официально уже отреагировала на такое решение и предостерегает, что будет работать над последствиями для Улан-Батора.

Почему Монголия не выполняет распоряжение МУС и что это будет означать для международного правосудия - в материале корреспондента ТСН Оксаны Ткаченко.

Владимир Путин побывал с визитом в Монголии - в стране, которая ратифицировала Римский статут. Согласно ордеру выданного в прошлом году МУС из-за незаконной депортации украинских детей кремлевского руководителя должны были бы арестовать как только он пересек границу - и передать в руки правосудия. Зато российского диктатора в Улан-Баторе принимают с почестями.

Путин посетил Монголию, где его должны были арестовать

В украинском МИД еще до визита призвали монгольскую сторону арестовать Путина. Сейчас представитель ведомства Георгий Тихий называет это тяжелым ударом по системе международного уголовного права и угрожает последствиями.

"Монголия позволила обвиняемому преступнику избежать правосудия, тем самым разделив ответственность за его военные преступления. Мы будем работать с партнерами, чтобы гарантировать, что это будет иметь последствия для Улан-Батора", - говорится в заявлении.

Призвали выполнять свой долг в соответствии с Римским статутом и в Европейском союзе и, собственно в самом МУС.

Правда, в комментариях ББС представитель ведомства Фади Эль-Абдалла сообщил, что есть определенные исключения - государства-члены могут быть освобождены от своих обязательств, если их выполнение заставит государство «нарушить договорное обязательство, которое существовало ранее» в отношении другой страны или нарушить дипломатическую неприкосновенность представителей или собственности третьей страны. Несмотря на такой пробел в законодательстве пообещал провести расследование: «В случае отказа от сотрудничества судьи МУС могут сделать соответствующий вывод и сообщить об этом Ассамблее государств-участников. Тогда Ассамблея должна принять любые меры, которые она сочтет целесообразными».

Объяснить такие действия монгольского правительства не сложно - они делят границу только с двумя странами - Китаем и Россией и оба являются важными импортерами товаров для их населения. К примеру Кремль, поставляет им аж 95 процентов нефтепродуктов. Именно поэтому, представитель Кремля Дмитрий Песков спокойно заявил, что они не боятся приезда в Монголию. Однако своим решением Улан-Батор создал опасный прецедент. Он стал первой страной участницей Римского статута, которая нарушила подписанные обязательства. В прошлом году даже Южная Африка не решилась на такой шаг. Путин решил не рисковать и на саммит Брикс отправил вместо себя главу МИД Сергея Лаврова.

"Нынешний визит фактически станет дискредитацией международного трибунала. А еще это будет означать, что и другие страны без серьезных последствий смогут приглашать к себе военного преступника Путина. Собственно это, а не подписание каких-то международных соглашений или празднование совместной победы Монголии и Советского союза над Японией, определенные специалисты, и было главной целью визита Кремлевского руководителя", - говорится в сюжете ТСН.

Протест против Путина в Монголии

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