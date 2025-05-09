Монумент "Родина-мать" в Киеве: чем он уникален и какая у него история

"Родина-мать" / © Associated Press

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Монумент «Родина-мать» выше статуи Свободы ы первая в мире цельно сваренная металлическая скульптура. На создание киевского монумента, который должен был символизировать дух и несломленность народа во второй мировой, ушло 5 лет. Его торжественно открыли 9 мая 1981 года. Вокруг скульптуры тогда ходило множество легенд.

Настоящая история создания — в материале корреспондента ТСН Валентины Доброты.

Историк Владимир Третьяк говорит, что Музей войны с монументальной скульптурой по центру планировали задолго до его реализации.

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«Миф „великой отечественной“ был животворным для империи, на этом, собственно, и строилась империя, и нужно было действительно грандиозное строительство, грандиозное место», — говорит Владимир Третьяк.

Монумент задумывал московский скульптор украинского происхождения Евгений Вучетич. Он создал из бетона «Родину-мать» в Волгограде и разрабатывал первые эскизы нашей. Но конечный вариант принадлежит киевскому автору — Василию Бородаю.

В мастерской внука Василия Бородая, которую он унаследовал от деда, стоят тогдашние макеты статуи. С младенцем на руках, с чашей с огнем, вся в золоте и окруженная фигурами воинов. Всего было с десяток вариантов. Победила идеология.

«Дед пытался от этого отойти, от войны, и он предлагал лавровую ветвь, на что партийное руководство сказало — нам бабы с веником не надо. Пришлось делать по первому варианту: меч и щит», — говорит Василий Бородай, внук Василия Бородая.

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«Родина-мать» / © Pexels

Нашу «Родину-мать» решили делать из металла. Его для будущей скульптуры круглосуточно плавили заводы в Сумах, Запорожье, Киеве и Мариуполе. А проектировали все это в стенах киевского института стали. По сути, вручную.

«По формулам все рассчитывали. Это был хлопотный процесс и долгий на то время», — говорит Татьяна Голубова, инженер Киевского института стали.

С технической стороны задача была сверхсложной. Хлопот добавляла и природа. Гигантская скульптура должна была выдержать землетрясение и ураган.

«Сначала была создана пластиковая модель в пропорции один к 45. Обратились на предприятие Антонова, ее поставили в аэродинамическую трубу и начали дуть, проверять, насколько будут эти колебания влиять. Потом нашли эти технические решения, чтобы она не сломалась, поставили соответствующие системы колебания», — говорит Владимир Третьяк.

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И вот через год от запланированного — исторический момент. Огромные элементы фигуры везут по центру Киева на печерские холмы для монтажа. На создателей монумента давили партийные функционеры, требовали, чтобы те успели к 35-летию победы над нацизмом. Но из-за сложности работ мемориал открыли через год.

Сейчас подняться на монумент может каждый желающий. При хорошей погоде и, разумеется, при отсутствии воздушной тревоги.

Изменение символики на щите спровоцировала полномасштабная война России против Украины. Тогда были длительные споры — снести идеологический монумент или переосмыслить. За дело снова взялись инженеры и сварщики. Тщательные расчеты без права на ошибку. Круглосуточная работа. И «Родину-мать» наполнили другими смыслами. Недаром же она с мечом в руке смотрит в сторону Москвы.

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