Море бросило на металлические конструкции и пробило корпус: подробности спасательной операции военного судна

"Балту" уже отбуксировали к военной гавани в Одессе.

Вспомогательное судно ВМС Украины "Балта", которое накануне подвергся аварии возле острова Змеиный, вернулось в Одессу. Правда, не своим ходом, а на буксире.

Во время маневров возле островного причала волны бросили судно на металлические конструкции и оно получило боковую пробоину. Экипаж показал профессионализм и спас судно от затопления.

Об этом 14 октября говорится в ТСН.19:30.

Накануне в районе острова Змеиный был очень мощный шторм, который и привел к возникновению аварийной ситуации на борту судна "Балта".

Первые минуты морской аварии сняли те, кто находился на острове. Судно пыталось пришвартоваться к причалу, но сильная волна бросила судно на металлические конструкции, пробили металлический корпус. Экипаж или недооценил погоду, или переоценил возможности своего судна, потому что в том районе очень сложно плавать. Подробности аварии будут выяснять уже на берегу.

Новости Украины: вспомогательное судно ВМС Украины "Балта" вернулось в Одессу

"Остров, по своей географии, такой, что там нет бухт, куда можно заходить, где в штормовую погоду можно отстояться. Там есть свои сложности. Сейчас идет выяснение всех обстоятельств и деталей", — сказал советник командующего ВМС ВСУ Александр Сивак.

Экипаж сразу начал бороться за живучесть судна. Его поставили на якорь и начали откачивать воду, потому что она заливала сразу два трюма. На помощь "Балте" пришли восемь кораблей и катеров. Часть экипажа ночью пришлось снять и переправить в пункт базирования. Моряки чувствуют себя хорошо.

Как только погода успокоилась, судно начали буксировать в Одессу. Больше 100 километров водного пути группа сопровождения кораблей и катеров ВМС и "Морской поисково-спасательной службы" преодолевала почти весь день. Буксир тянул "Балту" осторожно и близко к берегу, чтобы судно с пробоиной не залило водой. Его пришвартовали в военной гавани и как только будет возможность, проведут ремонт "Балты".

Пострадала только техника и не пострадали люди.

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