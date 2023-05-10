Море тюльпанов, сирени и сакур: где в Киеве сделать яркие фото и погулять с ребенком

Весной социальные сети заполонили яркие фото в цветах. В Киеве и пригороде украинцы "охотятся" на локации с розовыми сакурами, разноцветными тюльпанами, сиренью и пышной зеленью, в которых уже утопает столица.

ТСН.ua предлагает подборку самых ярких мест, где можно отдохнуть, погулять с ребенком и сделать красивые фото для Instagram.

Ботанический сад имени Гришко

В Национальном ботаническом саду имени Гришко (ул. Тымирязевская, 1) можно полюбоваться огромным садом сирени, который только начинает цвести. Только его площадь составляет 2,45 га. Ботсад работает ежедневно с 8:30 до 21:00. Билет для взрослого стоит 100 грн, детей школьного возраста – 50 грн. Для детей до 7 лет, пенсионеров и льготных категорий посетителей вход бесплатный. На территории ботсада работает кафе.

Ботанический сад имени Гришко в Киеве/Фото Instagram thegorod

Ботанический сад имени Гришко в Киеве/Фото Instagram tasik.ivashova

Ботанический сад имени Гришко в Киеве/Фото Instagram tasik.ivashova

Ботанический сад имени Гришко в Киеве/Фото Instagram bukach_

Сад декоративных яблонь

На территории Национального авиационного университета цветут яркие декоративные яблони Недзвецкого. Небольшой сад расположен по ул. Любомира Гузара, 1. На непопулярной локации можно сделать яркие фото среди деревьев малинового цвета.

Сад декоративных яблонь в Киеве/Фото Instagram tasik.ivashova

Сад декоративных яблонь в Киеве/Фото Instagram tasik.ivashova

Сад декоративных яблонь в Киеве/Фото Instagram tasik.ivashova

Сакуры возле Национальной оперы Украины

Успеть полюбоваться уже отцветающими сакурами можно возле здания Национальной оперы Украины (ул. Владимирская, 50). Среди ярких розовых деревьев работает фонтан с подсветкой.

Площадь Ивана Франко

Эту локацию с сакурами в соцсетях называют самой красивой. Из-за расположения в самом центре Киева (рядом станция метро "Хрещатик") здесь всегда много желающих сделать фото среди пышных цветущих деревьев.

Стоит отметить, что сакуры в Киеве растут еще на многих локациях: парк "Киото", парк "Привокзальный", ботсад им. Фомина, ботсад НУБиП, Пейзажная аллея, бульвар Верховной Рады, Арсенальная площадь, парк "Наталка" и другие. Однако часть деревьев по состоянию на 10 мая уже отцвела.

Площадь Ивана Франко в Киеве/Фото Instagram tasik.ivashova

Площадь Ивана Франко в Киеве/Фото Instagram tasik.ivashova

Площадь Ивана Франко в Киеве/Фото Instagram tasik.ivashova

Площадь Ивана Франко в Киеве/Фото Instagram tasik.ivashova

Сквер Гейдара Алиева

В сквере имени Гейдара Алиева (ул. Глубочицкая, 26) цветут сливы, сакуры, магнолии и кизил. Он высажен растениями, характерными для Азейбайджана. "Вы будто попадаете в сказку об Алисе в стране чудес", – пишут о локации киевляне в Сети. Небольшой сквер расположен на территории посольства, но вход свободный.

Сквер Гейдара Алиева в Киеве/Фото: TikTok kyivmania

Сквер Гейдара Алиева в Киеве/Фото: TikTok kyivmania

Сквер Гейдара Алиева в Киеве/Фото: TikTok kyivmania

Сквер Гейдара Алиева в Киеве/Фото: TikTok kyivmania

Тюльпаны на Майдане

В самом центре Киева, на Майдане Независимости, еще одна цветущая локация с яркими тюльпанами. Здесь можно отдохнуть, полюбоваться городом и выпить кофе или чай в ближайших кафе.

Тюльпаны на Майдане в Киеве/Фото: Instagram zaiarnyi_pasha

Тюльпаны на Майдане в Киеве/Фото: Instagram locations.kyiv

Тюльпаны на Майдане в Киеве/Фото: Instagram locations.kyiv

Тюльпаны на Майдане в Киеве/Фото: Instagram locations.kyiv

Сквер Марии Заньковецкой

В сквере Марии Заньковецкой (ул. Большая Васильковская, 121) цветут яркие кусты и деревья. На небольшой локации в центре можно отдохнуть и полюбоваться весенним Киевом.

Сквер Марии Заньковецкой в Киеве/Фото: Instagram locations.kyiv

Сквер Марии Заньковецкой в Киеве/Фото: Instagram locations.kyiv

Сквер Марии Заньковецкой в Киеве/Фото: Instagram locations.kyiv

Сквер Марии Заньковецкой в Киеве/Фото: Instagram locations.kyiv

"Співоче поле"

На территории Печерского ландшафтного парка "Співоче поле" в Киеве (ул. Лаврская, 31) проходит ежегодная выставка тюльпанов. Там расцвели более 500 тысяч тюльпанов разных сортов и видов. Выставка будет работать до 21 мая с 10:00 до 19:00. Вход на территорию платный: детский билет – 25 грн, взрослый – 150 грн.

Певческое поле, тюльпаны в Киеве/Фото: Instagram galina.salnik

Певческое поле, тюльпаны в Киеве/Фото: Instagram galina.salnik

Певческое поле, тюльпаны в Киеве/Фото: Instagram galina.salnik

Певческое поле, тюльпаны в Киеве/Фото: Instagram galina.salnik

Добропарк

Еще одно живописное место, но в Киевской области. Самый большой парк тюльпанов в Украине "Добропарк" расположен в с. Мотыжин в 29 км от столицы. В этом году здесь цветут 3 млн тюльпанов. На территории работает фудкорт и аттракционы для детей. Тут полюбоваться цветами стоит дороже: детский билет – 100 грн, взрослый – 200 грн. Добраться до локации можно на собственном транспорте или автобусом от станции метро "Житомирская".

Тюльпаны Киевской области/Фото: Instagram Добропарк

Тюльпаны, Добропарк/Фото: Instagram dsnisar

Тюльпаны, Добропарк/Фото: Instagram dsnisar

Тюльпаны, Добропарк/Фото: Instagram dsnisar

Межгорье

Национальный парк Межигорье (с. Новые Петровцы) еще одно место, где можно успеть полюбоваться цветущей аллеей сакур. Территория ландшафтного парка огромная – 145 га. Локация подойдет для прогулок с детьми и отдыха на природе. Вход стоит от 50 до 300 грн. Добраться до Межигорья можно на собственном или общественном транспорте от станции метро "Героев Днепра".

Сакуры в Межигорье/Фото: Instagram sas.viktoriia

Сакуры в Межигорье/Фото: Instagram notes_and_adventures

Читайте также: