Море за колючей проволокой и сады с урожаем: пустое Широкино продолжает разрушаться

В фронтовом Широкино купаться категорически запрещено.

На Луганщине в результате вражеского обстрела ранения получила местная жительница. Произошло это в поселке Золотое-4. Женщину доставили в больницу. На данный момент она в состоянии средней тяжести. Бьют оккупанты и на южном участке фронта. На Приазовье чуть ли не ежедневно фиксируют обстрелы из минометов. Враг не считается ни на международных наблюдателей, ни на режим тишины.

Об этом говорится в сюжете с передовой корреспондентки ТСН Натальи Нагорной.

Широкино — очень избитый курортный поселок, который никак не дождется своих хозяев. На деревьях обильно алыча, яблоки и груши. Но некому собирать урожаи.

По зданиях вокруг часто даже не поймешь, что здесь было до войны? На полные бетонные руины превратился консервный завода. Под ногами «ковры» из ржавых гильз.

В фронтовом Широкино купаться категорически запрещено. Надеяться на скорое возрождение курорта бесполезно. Хотя курортная зона уже стала глубоким тылом, война замерла посреди этих эллингов уже 5 лет как, отодвинув передовую линию далеко вперед. Но пансионаты разбиты и здесь все больше пустота. Местность дичает, а море за колючей проволокой.

Новости с фронта: в поселке Золотое-4 женщина получила ранение во время обстрела

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