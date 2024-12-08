Морги и больницы Киева захватила ритуальная мафия: военный шокировал историей

В Киеве действует так называемая кладбищенская мафия. Для некоторых бизнесменов процесс захоронения стал выгодным способом заработка, приносящего им сумасшедшие средства.

Об этом в интервью TSN.ua рассказал Александр Скорик на позывной "Оникс". Он ветеран войны, прошел "Азовсталь" и вражеский плен.

Скорик является заместителем директора коммунального предприятия "Спецкомбинат", которое предоставляет ритуальные услуги. Эту должность создали, чтобы военными захоронениями в Киеве занимался именно военный.

Сейчас "Оникс" курирует 27 кладбищ. По его словам, для некоторых бизнесменов процесс захоронения стал выгодным способом заработка, что приносит им сумасшедшие средства.

Рынок предоставления ритуальных услуг зародился во времена советской Украины. И как начал работать до середины 90-х, в таком формате работает и по сей день.

“То есть никаких вмешательств со стороны государства для урегулирования этого рынка и приведения его в надлежащее состояние не было — ни на законодательном уровне, ни на инициативном. Эта сфера отпущена в совершенно свободное плавание", – говорит Оникс.

Александр Скорик/скриншот по видео TSN.ua

По его словам, рынок очень агрессивен и полностью монополизирован.

“В каждом городе есть своя такая похоронная мафия. Или своя "королева" похоронного бизнеса или свой "король", которого знают абсолютно все. И они удерживают абсолютно большую часть рынка. Конечно, Киев не исключение. У каждой клинической больницы есть свой морг. И в каждой больнице при этом морге сидит одна и та же частная фирма. Она предоставляет ритуальные услуги, никого другого игроки они туда не пускают”, — рассказал "Оникс".

Он говорит: частники сражаются между собой — борются за лучшее место, за каждого клиента, за большее влияние в том или ином медицинском учреждении. Официально в Киеве зарегистрировано около 580 субъектов предоставления ритуальных услуг. Но только один из них имеет право сидеть у моргов на территории каждой клинической больницы.

"Почему такая избирательность, почему так сложилось? Ну, наверное, не без коррупционной составляющей. В Киеве сидит только "Петр Великий". В заключении Антимонопольного комитета по поводу этой фирмы сказано, что она нарушает права всех участников рынка, ведет недоброкачественную политику и т.п. Но результат какой? Его нет”, – говорит “Оникс”.

Кроме того, в морге №1 на Оранжерейной в Киеве эта фирма с 2005 года заняла один из двух залов для выдачи тел. Соответствующий договор аренды подписан до 2040 года.

“Выдача тел происходит исключительно через один зал и этот морг, я не знаю, в каком году он построен, но он уже не то что там какого-нибудь минимального ремонта просит, он вообще не отвечает никаким стандартам. О сложившемся запахе, не только в морге, в окрестностях там в радиусе 100 метров от него, знают все. У нас есть ситуация, что зал для выдачи тел занят частной фирмой, а через другой зал осуществляется все выдачи. И если даже просто задаться вопросом, что завтра будет меценат, который готов сделать там ремонт, поставить нормальные вытяжки и тому подобное, то нет технической возможности. Потому что придется закрыть второй зал и возникает вопрос, а где будут выдаваться тела из морга во время войны”, — рассказал военный.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: РИТУАЛЬНАЯ МАФИЯ В КИЕВЕ?! С семейств умерших дерут деньги и сливают данные! Военный раскрыл детали!

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