Морги Крыма заполнены русскими солдатами, в школах живут военные: представитель Зеленского в АРК

Во многих городах Крыма, в частности в таких, как Джанкой, Симферополь, Феодосия, Армянск, Красноперекопск, больницы переставали и перестают принимать гражданских больных и становятся военными госпиталями.

Россия продолжает проводить скрытую мобилизацию в ВС РФ во временно оккупированном Крыму. Мобилизуют как россиян, которых оккупанты незаконно завезли на полуостров после 2014 года, так и граждан Украины.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.

По его словам, во многих городах Крыма, в частности в таких, как Джанкой, Симферополь, Феодосия, Армянск, Красноперекопск, больницы переставали и перестают принимать гражданских больных и становятся военными госпиталями.

"В Крыму активно развернуты мобильные госпитали и крематории. Морги заполнены российскими солдатами. Неделю назад в Джанкое в школах отменены занятия, там проживают российские солдаты. То есть, школы по сути используются как базы для российских военных. В пгт Новоозерное около 20 тыс. российских солдат расквартировались до 24 февраля, и именно большинство из них было направлено для участия в военных действиях на подконтрольную правительству Украины территорию. Сейчас там подмечена ротация", — рассказывает Антон Кориневич.

В Евпатории в магазинах и на улицах много российских военных. Очень часто они находятся в грязной форме. В школах в целом по Крыму учителя и директора по указанию оккупационной администрации РФ открыто поддерживают войну против Украины. В родительских Viber-чатах происходит устрашение крымчан, чтобы они ничего не говорили против войны России против Украины, и не протестовали против этой войны.

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Продукты, по информации Антона Кориневича, в магазинах исчезают очень быстро. На некоторые товары введены ограничения на покупку. В частности, например сахар – по 2 кг в одни руки.

"Почти ежедневно растут цены. Во многих городах Крыма, в частности в СИЗО Евпатории, сейчас находятся незаконно задержанные граждане, которые выходили на площади города и выступали против войны. На территории подконтрольной правительству Украины у нас есть как минимум 11 пленных военных РФ из Крыма. То есть, Они непосредственно из Крыма зашли на территорию подконтрольную правительству Украины и участвовали в военных действиях. Как минимум шесть военных похоронены в Севастополе, которые участвовали в военных действиях на территории Украины от 24 февраля", — рассказал Антон Кориневич.

Из-за введенных Западом санкций за полномасштабное нападение на Украину, во многих российских городах с полок магазинов исчезла гречка и сахар. В воскресенье, 13 марта, российские власти впервые публично признали, что Запад заморозил около $300 млрд золотовалютных резервов России и давит на Китай, чтобы тот ограничил доступ путинского режима к золотовалютным резервам в китайских юанях.

Рейтинги 100 самых крупных российских компаний снижены до преддефолтного. Сама же Россия тоже на грани банкротства. По информации разных западных медиа и аналитиков, дефолт в России возможен уже в начале апреля, когда подходит дата первого погашения внешних долгов России.