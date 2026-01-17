Мороз из Сибири: почему ясное небо в Украине приносит -20 и какого "сюрприза" ждать до конца января

Январь 2026 года может стать самым холодным за всю историю наблюдений в Украине

Морозы в Украине будут только усиливаться и задержатся надолго. Угроза надвигается с востока, со стороны России. На смену южным циклонам, принесшим к нам арктический холод, на Украину надвигается Сибирский или Азиатский антициклон.

Специалисты объясняют: это метеорологическое образование, обычно формируемое над Сибирью, северным Китаем и Монголией.

«Антициклон — это зона высокого давления, которая очень мощная и занимает огромную площадь — покрывает практически весь север континента. Антициклон из Сибири обычно приобретает мощь на пике зимы — январь и начало февраля, когда фиксируются самые низкие температуры», — рассказывает ТСН.ua эколог Александр Соколенко.

Он добавляет, что эта зона высокого давления обычно ограничивается Уральскими горами и на запад и европейскую часть России заходит не часто. Антициклон начал приобретать активность еще в октябре прошлого года, и уже тогда это было сигналом, что он будет более мощным, чем обычно. По словам Соколенко, если антициклон выходит за пределы Уральских гор, то под его влияние попадают Украина, Польша и даже Германия.

Движение холодных масс и блокировка тепла из Атлантики

«На прошлой неделе южные балканские циклоны принесли в Украину арктический холодный воздух, и его поступление длилось до четверга 15 января. В настоящее время постепенно расширяется зона Сибирского антициклона. Он уже задел Липецкую и Курскую области России и своеобразным аппендиксом продвигается в сторону Украины. Влияние антициклона уже ощущает Киевская область и Киев, где царит холодный северо-восточный воздух», — отмечает Соколенко.

Эколог добавляет, что зона сибирских морозов распространяется в сторону запада Украины и в следующий понедельник-вторник должна охватить Польшу, Румынию, Венгрию. Страны Балтии и Белоруссия уже страдают от сильных морозов. Но зона высокого давления антициклона распространится вплоть до восточной Германии.

Соколенко говорит, что основное отличие Сибирского антициклона от предыдущих балканских циклонов в том, что температура воздуха будет еще ниже, чем до четверга 15 января. Кстати, в пятницу, 16 января, в Киеве под утро столбики термометра показывали 17 градусов мороза.

«Одна из особенностей этой холодной массы воздуха состоит в том, что она мешает формироваться облакам. Поэтому в ближайшие дни будет держаться солнечная и морозная погода. Но из-за отсутствия облачности ночью происходит более интенсивное охлаждение земной поверхности, поэтому температура ночью будет снижаться еще больше. Выходит такой неприятный контраст — минус 20 ночью и минус 8 днем. Чего не наблюдалось при холодной воздушной массе из-за высокой облачности», — отмечает Александр Соколенко.

Температурные аномалии и прогнозы к концу января

Эксперт указывает на еще одну особенность Сибирского антициклона: зона высокого давления вытесняет теплые атмосферные фронты, поступающие из Атлантики, именно они наши зимы делали теплыми. Раньше, холод, если и был, то кратковременным, могли выпадать обильные дожди и осадки в виде мокрого снега.

«Все это благодаря атлантическим атмосферным фронтам. Сейчас Сибирский антициклон блокирует их передвижение и мешает двигаться в восточном направлении. Поэтому, когда над Украиной окончательно сформируется отросток Сибирского антициклона, атмосферные фронты смогут двигаться только по периферии этой зоны высокого давления. То есть пойдут глубоко на север в направлении Северного круга, и там будет тепло. Например, в Финляндии, российских Мурманске и Архангельске. Даже сейчас в этих городах температуры близки к 0 градусам. Или пойдут на север Африки и могут выпадать в виде дождя, например, в Марокко или Египте. Дожди там бывают редко и возникают тогда, когда антициклон мешает продвигаться атмосферным фронтам с Атлантики на восток», — объясняет Александр Соколенко.

Специалист отмечает еще одну особенность Сибирского антициклона — он малоподвижный, поэтому зона высокого давления может длительное время стоять на одном месте. И блокировочный процесс тёплых фронтов может затягиваться на дни или даже недели.

«Влияние Сибирского антициклона может приводить к длительным периодам морозной, однообразной погоды. Приблизительно такой, которую мы видим сейчас за окном — солнце днем, безоблачно ночью, сильные ночные морозы (минус 20) и умеренные днем (минус 8). Холод будет держаться за счет большого количества снега на почве и короткого светового дня. Солнечного света недостаточно, чтобы прогреть земную поверхность, поэтому днем не стоит ждать оттепели», — отмечает Соколенко.

Эксперт добавляет, что на сегодняшний день трудно прогнозировать дальнейшие изменения погоды, но стоит ожидать затяжных морозов. Особенно в эти выходные и начало недели.

«Где-то к середине следующей недели воздушная масса Сибирского антициклона будет доминировать над Украиной. Поэтому следует готовиться к сильным морозам. Далее прогнозы указывают на некоторые изменения синоптической ситуации. Возможно, изменения принесут определенные атмосферные фронты, но не исключено, что к концу следующей недели в Украину придет новая „порция“ арктического холодного воздуха, как это было неделю назад. Так что морозы, вероятно, не ослабятся до конца января», — прогнозирует Александр Соколенко.

Январь 2026: путь к историческим рекордам

Кстати, январь 2026 может стать одним из самых холодных за все годы наблюдений. Сейчас температура днем составляет минус 10 градусов, а ночью минус 20, то есть среднесуточная температура — 15 градусов мороза. И это при том, что климатическая норма среднесуточной температуры в январе должна быть 3,2 градуса мороза.

«Уже сейчас среднесуточная температура на 10 градусов ниже климатической нормы, это очень много. Период устойчивых морозов продолжается, поэтому можно предположить, что в итоге такой среднесуточная температура будет на конец января. То есть, январь 2026 года будет в числе самых холодных», — отмечает Соколенко.

Конечно, пока речь не идет об аномальных температурах в 27 или 32 градуса мороза. Но до 20 градусов точно, и морозная погода будет держаться целый месяц.

«Поэтому есть все шансы, что этот морозный январь можно будет сравнивать с январем 1987 или 1963, тогда среднемесячная температура составляла 13 градусов мороза. То есть мы можем получить один из самых холодных месяцев за всю историю наблюдений», — заключает Соколенко.

Морозы в России: почему враг не страдает от холода

Украинцы, после российских атак на энергетику сейчас спасаются от мороза, и надеются, что долговременный холод охватит территорию России.

Но эксперт отмечает, что есть определенные нюансы. Первый — Россия привыкла к морозам, для россиян температура минус 13 градусов не является проблемой, кроме районов на побережье Черного моря, где субтропический климат. На остальных территориях, даже на европейской части, такие морозы для них естественны.

«Сейчас на температурных картах можно увидеть, что в Московской области температура более теплая, чем в Киевской. Поэтому я бы не сказал, что Россия как-то страдает от мороза. Вот если бы в Москве и области было минус 40, тогда у них была бы катастрофа, особенно в области, где дома еще дореволюционные. С другой стороны в Сибири — от Урала и до Владивостока, еще с октября сформировалась и держится до сих пор температура в 40-50 градусов мороза. И это уже тогда было предвестником, что холод из Сибири может прийти и к нам», — заключает Александр Соколенко.