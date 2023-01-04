Морозы до минус 19: за аномальным теплом в Украину идет резкое похолодание

В Украине первые дни нового года оказались удивительно теплыми и такой погода будет оставаться и сегодня, но ненадолго, говорится в ТСН.

Рекордные отметки синоптики фиксировали в каждой области. Самым теплым начало января было в Ивано-Франковске и Измаиле. Вплоть до +20-ти. Эти значения вошли в историю метеонаблюдений как самые высокие – за 142 года.

Солнечная погода, больше похожая на апрельскую, пробудила пчел, бабочек и растения. В частности, в столице, где столбики термометра показывали +13, расцвели сакуры. Вокруг розовых цветов массово собираются киевляне и говорят, что весна посреди зимы – это к победе.

Аномальное тепло к нам принес атмосферный фронт из Африки, говорят синоптики. Еще сегодня-завтра будет радовать погода украинцев плюсовой погодой, но ближе к выходным тепло вытеснит циклон с Севера и принесет осадки с сильными морозами — днем до минус 10-ти, ночью до минус 19-ти.

“Уже начиная с 5-6 января смена синоптического фона – это снижение температуры и осадки в виде дождя, снега. Ближе к концу недели мы будем фиксировать сильные морозы на северо-востоке ночью где-то – 14 – 19 градусов мороза. Но это не по всей территории, в Карпатах, Закарпатье будет -4-10”, — отмечает синоптик Диана Кривобок.

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