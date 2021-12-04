Морозы до минус 20, лавинная опасность и пункты обогрева на дорогах: на западе Украины – настоящая зима

Больше всего засыпало снегом горные районы.

В первые выходные декабря на запад Украины пришла настоящая зима. Столбики термометров кое-где опустились до минус 20, а порывистый ветер после снегопадов оборвал электрические провода, обесточив только на Львовщине полторы сотни населенных пунктов.

Обо всех вызовах стихии 4 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.

Так, около ста бригад энергетиков работают в области, чтобы возобновить электроснабжение уже вторые сутки. Сегодня полностью без света было более 60 населенных пунктов и полсотни — обесточены частично. Электропровода не выдержали веса мокрого снега и рвались под сильным ветром.

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Больше работы у аварийных бригад энергетиков в горных районах, ведь там накануне выпало больше всего снега. Сегодня в регионе без осадков, морозно. Но настоящий рекорд начала декабря зафиксировали на Буковине – в селе у подножия горы Яровицы, где столбики термометров опустились до минус 20. Но это было ночью. Днем потеплело. Магистральные дороги запада Украины проездные. Но техника еще работает – посыпает асфальт солью и песком. В горах сохраняется опасность схождения лавин, туристам, особенно без проводников, туда идти не советуют.

А на четырех перевалах в Карпатах с сегодняшнего дня заработали пункты обогрева, где люди могут согреться, попить горячего чая, перекусить бутерброды, зарядить телефон.

Снег в Украине: какая ситуация сейчас на дорогах в западных областях

Рядом с пунктами обогрева техника повышенной проходимости "Урал", "Газ" и "Зил". Чаще ее применяют, чтобы вытягивать фуры, которые ездят на летней резине. Они не в состоянии преодолеть подъемы, особенно на перевалах. Останавливаются и создают пробки. Днем водителей, имевших проблемы в дороге, не было. Спасатели надеются, что так будет и дальше. Ведь морозы, по прогнозам, будут слабеть. Однако водителей просят быть бдительными, ведь перепады температур тоже опасны – днем снег подтает, а ночью дороги сковывает льдом.

Напомним:

В воскресенье, 5 декабря, в разных регионах Украины будет идти снег – преимущественно мокрый или с дождем. На дорогах ожидается гололедица. Ночью будет до 2-7 градусов мороза, а в Карпатах и до 10 градусов ниже нуля.

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