Морозы и снег: синоптики шокировали изменением погоды в Украине

На смену солнечным дням и весеннему теплу в Украину возвращается пасмурная погода. Синоптики предупреждают: уже завтра, 17 марта, атмосферный фронт принесет дожди, мокрый снег и ночные «минусы» почти во все регионы.

Погода в Украине: когда похолодает

Уже во вторник небо затянет облаками. По данным синоптиков, ожидается следующая ситуация:

17 марта: дожди пройдут на востоке и юго-востоке. Днем осадки доберутся и до крайнего запада.

18 марта: на Левобережье местами ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом. На остальной территории будет сухо, но прохладно.

Температурный режим:

Ночью: от +3°C до -3°C (водителям стоит быть осторожными на дорогах из-за возможного гололеда).

Днем: воздух прогреется до +8…+12°C .

Исключение: На востоке и северо-востоке днем будет значительно свежее — всего +4…+10°C.

Когда вернется тепло

Ночные морозы начнут отступать уже с середины недели. Синоптики прогнозируют, что ночная температура стабилизируется на отметках 0…+3°C.

Во второй половине недели (с 19-20 марта) дневное солнце снова начнет радовать украинцев. Температура по всей стране будет колебаться в пределах +5…+12°C

