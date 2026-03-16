Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Эксклюзив ТСН
126
1 мин

Морозы и снег: синоптики шокировали изменением погоды в Украине

В Украине ожидается изменение погоды: синоптики рассказали, где и насколько похолодает.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
В Украине изменится погода / © Credits

На смену солнечным дням и весеннему теплу в Украину возвращается пасмурная погода. Синоптики предупреждают: уже завтра, 17 марта, атмосферный фронт принесет дожди, мокрый снег и ночные «минусы» почти во все регионы.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Погода в Украине: когда похолодает

Уже во вторник небо затянет облаками. По данным синоптиков, ожидается следующая ситуация:

  • 17 марта: дожди пройдут на востоке и юго-востоке. Днем осадки доберутся и до крайнего запада.

  • 18 марта: на Левобережье местами ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом. На остальной территории будет сухо, но прохладно.

Температурный режим:

  • Ночью: от +3°C до -3°C (водителям стоит быть осторожными на дорогах из-за возможного гололеда).

  • Днем: воздух прогреется до +8…+12°C.

  • Исключение: На востоке и северо-востоке днем будет значительно свежее — всего +4…+10°C.

Когда вернется тепло

Ночные морозы начнут отступать уже с середины недели. Синоптики прогнозируют, что ночная температура стабилизируется на отметках 0…+3°C.

Во второй половине недели (с 19-20 марта) дневное солнце снова начнет радовать украинцев. Температура по всей стране будет колебаться в пределах +5…+12°C

