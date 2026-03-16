Морозы и снег: синоптики шокировали изменением погоды в Украине
В Украине ожидается изменение погоды: синоптики рассказали, где и насколько похолодает.
На смену солнечным дням и весеннему теплу в Украину возвращается пасмурная погода. Синоптики предупреждают: уже завтра, 17 марта, атмосферный фронт принесет дожди, мокрый снег и ночные «минусы» почти во все регионы.
Погода в Украине: когда похолодает
Уже во вторник небо затянет облаками. По данным синоптиков, ожидается следующая ситуация:
17 марта: дожди пройдут на востоке и юго-востоке. Днем осадки доберутся и до крайнего запада.
18 марта: на Левобережье местами ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом. На остальной территории будет сухо, но прохладно.
Температурный режим:
Ночью: от +3°C до -3°C (водителям стоит быть осторожными на дорогах из-за возможного гололеда).
Днем: воздух прогреется до +8…+12°C.
Исключение: На востоке и северо-востоке днем будет значительно свежее — всего +4…+10°C.
Когда вернется тепло
Ночные морозы начнут отступать уже с середины недели. Синоптики прогнозируют, что ночная температура стабилизируется на отметках 0…+3°C.
Во второй половине недели (с 19-20 марта) дневное солнце снова начнет радовать украинцев. Температура по всей стране будет колебаться в пределах +5…+12°C
На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН 14:00 НОВОСТИ 16 марта. КИЕВ после АТАКИ! СТРЕЛЬБА в ЗАПОРОЖЬЕ! ИДЕТСЯ МОРОЗЫ и СНЕГ!