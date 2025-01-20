Морозы или аномальное тепло: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в январе

В стране без осадков, но ожидается ветреная и облачная погода.

В Украину идет потепление. Синоптики поразили прогнозом погоды на новую рабочую неделю.

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Синоптик Наталья Птуха в комментарии NV рассказала, чего ждать украинцам уже в ближайшие дни. По ее словам, с сегодняшнего дня, 20 января, погода будет радовать плюсовыми температурами.

"С 20 января в Украине должно потеплеть. В течение последней декады января и в феврале температура воздуха будет преимущественно в пределах от -5 до +5 градусов", — сказала она.

Какая будет погода в феврале

Зима в Украине за последние годы достаточно нетипичная. Снегопадов и сильных морозов не наблюдается. Практически повсюду преобладает плюсовая температура. Однако зима продолжается и может принести много сюрпризов. Стоит ли ожидать похолодания в феврале – рассказал в интервью "Главреду" народный синоптик Станислав Щедрин.

По его словам, до конца января существенных погодных изменений не последует. Он прогнозирует, что до самой весны не следует ожидать резкого ухудшения погоды. Температура воздуха по всей Украине будет в пределах +1+3 днем, в ночные часы от -3 до -5 градусов.

В Карпатах и в западных регионах будут снегопады и мороз. Снежный покров может быть до метра. Также следует ожидать морозов от -10 до -15 градусов. В целом же на территории Украины сильных снегопадов ждать не стоит.

"Снегопадов я не прогнозирую, но осадки будут в виде мокрого снега и дождей. Снегопады могут быть в случае морозов, тогда образуется местами снежный покров до 5 см. Снег можно будет увидеть в западных, северных и центральных регионах страны. Харьковщине", — отметил он.

Почему в Украине нетипичная зима

Станислав Щедрин рассказал, что нетипичная зима в Украине связана с изменением климата. И каждая следующая будет все теплее. Это все – последствия глобального потепления. Кроме того, синоптик добавил, что грядущий февраль может быть похожим на январь.

Народный синоптик отметил, что на фоне глобального потепления к нам может заходить холодный воздух. Поэтому бывает, что зимы у нас теплые, а весна прохладная и затяжная. В этом году, по словам Станислава Щедрина, будет ранняя весна. В последнюю декаду февраля и первую декаду марта ожидается недостаток осадков. Температура будет в пределах +5 – +10 градусов днем, ночью возможны заморозки.

Климатический прогноз на 2025 год

В целом, 2025 год по глобальной средней температуре может стать одним из трех самых теплых за всю историю наблюдений (вслед за 2023 и 2024 годами). Такой прогноз обнародовала национальная метеорологическая служба Великобритании Met Office.

Между тем во Всемирной метеорологической организации напомнили, что 2024 стал самым теплым годом за всю историю наблюдений и завершил десятилетия беспрецедентной жары — следствия человеческой деятельности. По данным ученых, изменение климата зависит, в частности, от продолжающегося рекордно расти выбросов в атмосферу и уровня парниковых газов.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем новогоднем послании отметил, что такая ситуация – "изменение климата в реальном времени".

Синоптик Вера Балабух рассказала, что точный климатический прогноз для украинцев на 2025 год пока дать нельзя.

"При существующих современных методах долгосрочных прогнозов погоды можно только сказать о том, будет ли температура воздуха и количество осадков за месяц выше/ниже климатической нормы", — уточнила она.

Она сообщила, что согласно имеющимся на конец 2024 года данным, в Украине "ожидается, что средняя за месяц температура воздуха будет выше нормы".

Какая будет погода в течение недели — читайте в новости.

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