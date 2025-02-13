Морозы отпустят еще нескоро: прогноз погоды на сегодня, 13 февраля

В Украине погода и дальше будет холодной, мороз будет держать свои позиции.

Какая будет погода в четверг, 13 февраля, и что для украинцев приготовил февраль — смотрите в эксклюзиве TСН.ua.

Синоптики предупреждают, что подобная погода продержится достаточно долго. По прогнозу специалистов, ближе к выходным, на погоду в Украине будут влиять циклоны, которые активизируются над Балканами и Черноморским регионом. В результате их влияния снизится давление, пройдет снег, мокрый снег, а местами дождь.

Сегодня, 13 февраля, под влиянием поля высокого давления на всей территории Украины удержится погода без осадков. Кое-где возможен туман, изморозь. На дорогах местами гололедица.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять -3…-8 °С, на побережье морей и в Закарпатье -4…+1 °С; днем -1...+4°С.

О том, что в Украине в течение недели ожидается устойчивая зимняя погода, но на выходных украинцы должны быть готовы к переменам, сообщал и метеоролог Игорь Кибальчич. По его словам, под влиянием стойкого и малоподвижного антициклона в ближайшие несколько дней в нашей стране будет преобладать прохладная погода со слабым ветром и высоким атмосферным давлением. Осадков не ожидается. На дорогах кое-где гололедица. Температура ночью в среднем будет колебаться в пределах -4...-10 градусов, днем от -4 до +4.

Он также уточнил, что только в выходные за счет активизации южных циклонов над Балканами и Черноморским регионом погодные условия начнут постепенно меняться.

О том, что до конца февраля существенного потепления в Украине ждать не стоит в комментарии OBOZ.UA говорит и синоптик "Укргидрометцентра" Наталья Птуха.

"Пока о весне рано говорить, наоборот – длится третий месяц зимы, и наконец он приобрел свой зимний характер. Поэтому до конца февраля о каких-то весенних показателях не говорим", — сказала она.

В то же время, по ее словам, с марта можно ожидать всего, что угодно, потому что это переходный месяц.

"Для марта абсолютно нормальны как зимние проявления погоды, так и с высокими значениями температуры", – добавила она.

Примечательно, что на этой неделе в Украине значительно ухудшится качество воздуха. Облако загрязненного воздуха накроет Украину в четверг, 13 февраля. Об этом свидетельствуют прогнозы портала Ventusky.

В пятницу, 14 февраля, плохое качество воздуха будет в Житомире – до 73 единиц, что маркируется как нездоровый воздух. В Черновцах также воздух будет загрязнен.

По прогнозу уровень загрязненности в пятницу достигнет 64 единиц. Кроме того, воздух будет плохим на Полтавщине. Также уровень загрязненности воздуха высок на востоке Украины, где продолжаются активные боевые действия.

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