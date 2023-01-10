Морозы повлияют на войну и ракетные обстрелы: эксперты объяснили, как именно

Если на линии фронта и дальше продержится морозная и ветреная погода, это повлияет на ход боевых действий. Кроме того, погода способна повлиять на выход в море российских кораблей-ракетоносцев и запуск дронов-камикадзе со стороны оккупантов.

Об этом в комментарии для ТСН.ua сообщили сразу несколько военных экспертов.

"Когда была оттепель и грязь, то передвигаться даже на легкой колесной технике было сложно, не говоря о бронированных машинах и танках. Сейчас вполне возможна активизация боевых действий, потому что почва в течение нескольких дней промерзла, — говорит военный аналитик Алексей Гетьман. — Тяжелая техника имеет возможность двигаться даже по бездорожью. Как наша, так и вражеская. При этом морозная погода все же больше на пользу нам, чем России. Их корабли вернулись в порты, потому что начинается обледенение бортов, море штормит. То есть такая погода для флота не очень благоприятная. Например, по состоянию на сегодняшний день ракетоносцев с "Калибрами" в Черном море нет".

О вероятной активизации с обеих сторон говорит и военный эксперт Олег Жданов.

"Распутица очень сильно усложняла применение техники и вооружения. Вполне возможно ожидать активизации боевых действий. С обеих сторон. В районе Сватово, Кременной, на донецком направлении, — говорит Жданов. — Я так понимаю, что Россия накопила достаточно резервов, чтобы возобновить наступление. Сейчас погода способствует тому, что они смогут использовать не только пехоту, но и бронетехнику. С усилением морозов или при условии устойчивой морозной погоды они смогут увеличить количество такой техники. Что касается дронов-камикадзе, то информация о невозможности их использовании в морозную погоду – это басня. Они приспособлены для работы в том числе и при низких температурах".

Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев также предполагает, что возможна активизация.

"Конечно, факторы погоды влияют на принятие решений по проведению военных операций, — говорит Селезнев. — Очевидно, когда почвы становятся достаточно твердыми для продвижения тяжелой техники, такое использование оживится. Как украинскими силами обороны, так и российской оккупационной армией. Об использовании дронов- камикадзе оккупантами: буду ориентироваться на командование Воздушных сил ВСУ. Там отмечают, что сложные погодные условия наподобие морозов не влияют на тактико-технические характеристики Shahed-136. Единственное, что может помешать их использованию — резкий порывистый ветер. "

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