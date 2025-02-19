Морозы в Украине до -20: какие регионы накроет больше всего

Самая зимняя неделя. Синоптикиня предупредила, где будет мороз -20, когда Украину будет заметать снег и повысится температура воздуха.

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Самая зимняя неделя

Крепкие морозы распространились по Украине и продержатся на всех территориях до конца недели. Впереди сильный мороз, снегопады и незначительное повышение дневной температуры воздуха. А настоящее потепление ожидается на следующей неделе.

На этой неделе ожидаются температуры на 5-8 градусов ниже климатической нормы. Как сообщает метеоролог Игорь Кибальчич, погода связана с господством холодной воздушной массы арктического происхождения и влиянием области высокого атмосферного давления. В целом, осадки ожидаются незначительные, временами будет наблюдаться выпадение снега. Столбики термометров кое-где опустятся до -20 градусов, в некоторых регионах ожидается снег. Минусовые температуры охватят даже юг страны.

В среду, 19 февраля, температурные показатели не изменятся, однако в северо-западной и центральной части Украины прогнозируют небольшой снег. Ночью без осадков, в Харьковской области до -18 градусов, на востоке до -15, на юге до -7...-9 градусов, на остальных территориях до -10...-14 градусов. Днем в ряде областей на севере, западе и центре страны пройдет небольшой снег, там от -1 до -4 градусов. На остальных территориях облачно с прояснениями, без осадков, от +1 до -4 градусов мороза, на востоке до -7.

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В Киеве ночью в среду облачно, без осадков -7...-9, ветер западный 1-3 м/с. Днем облачно, небольшой снег, -3...-1 градус, ветер западный 3-8 м/с.

По прогнозу Укргидрометцентра, морозы в Украине продержатся всю рабочую неделю — по крайней мере, до субботы, 22 февраля. А по словам синоптика Наталки Диденко, потепления нужно ждать со следующего понедельника:

"Морозы в Украине еще пощипаются до конца недели. Повышение температуры воздуха до комфортных градусов, до ощутимого тепла, в Украине предполагается с 24 февраля".

Погода в Киеве

На этой неделе в Киеве прогнозируют периодический мелкий снег, также морозно — температура воздуха будет опускаться до -11...-13 градусов. Кроме того, синоптики предупреждают об гололеде. В среду, 19 февраля, днем в Киеве будет облачно. Температура воздуха будет колебаться от -9 ночью до -1 градуса днем. Также днем прогнозируется небольшой снег.

В четверг, 20 февраля, ночью будет небольшой снег, а днем без осадков. Температура воздуха от -9 ночью до -5 днем. Облачно с прояснениями.

Пятница, 21 февраля, без снега и дождя. Температура воздуха ночью опустится до -12, а уже днем -3.

В субботу, 22 февраля, в течение всего дня будет ясная погода. Без осадков, до -12 утром и до -10 ближе к вечеру.

В воскресенье, 23 февраля, будет ясная погода, днем прогнозируют мороз до -5. Без осадков.

Во избежание травматизма украинцев призывают следовать советам во время гололеда и быть осторожными, передвигаясь на улице.

Снежная погода будет сохраняться в столице несколько дней. Власти Киева просят также и водителей быть ответственными и не оставлять свои автомобили на обочинах улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Когда ждать потепления в Украине

О том, что на этой неделе будет аномально холодная погода, отмечал и синоптик Станислав Щедрин. Он добавляет, что теплее всего будет в западных и южных областях. Днем от -3 до +2, в ночные часы будет до -10. А вот снегопадов ждать не стоит. С 24 февраля можно ожидать дождей. Над нами сейчас наблюдается антициклон, поэтому осадков не прогнозируется:

"В Украине будет до -20 градусов в ночь на 18 февраля. Это в Луганской, Донецкой, Харьковской областях и в Карпатах. Также по всей Украине следует ожидать морозную погоду, особенно в ночные часы, но в восточных и северо-восточных будет холоднее всего. В ночные часы будет до -13 -17 градусов мороза, днем ​​от -3 до -6. Мороз продержится до 24-25 февраля. Сейчас последние проявления зимы. Уже со следующей недели в Украине следует ожидать потепления. После 24 февраля во всех областях, особенно в южных, будет значительное потепление, не стоит ожидать уже морозов".

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