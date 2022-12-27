Морпех Дианов вернулся после операции на руке из США, в Украине сбылась его еще одна мечта

На его лечение украинцы собрали более 23 миллионов гривен, но лечение оплатили спонсоры.

В Украину вернулся морской пехотинец Михаил Дианов, воевавший на заводе Ильича, был ранен, потерял 4 сантиметра кости в руке, пережил плен и вернулся, говорится в ТСН.

Как только вернулся из США Михаил заехать домой, чтобы посмотреть, какую там поставили елку. Руку оперировали бойцу в Сан-Диего, операция длилась более 3 часов. У Дианова взяли кусок кости с бедра и вставили в изуродованную руку – впереди долгая реабилитация. Сейчас рука продолжает сильно болеть, боец на обезболивающих и он чувствует себя плохо. Это еще одно испытание, что выпало на его долю.

Все время после плена украинцы делают все возможное, чтобы осуществить мечты прославленного украинца, одного из символов несокрушимости украинских бойцов.

Так на "Львов-Арене" в одном из матчей Дианов первым бьет по мячу, позже знакомится со своим кумиром – блогером Дядей Максимом. Осуществилась мечта и увидеть США. "Вот как по телеку, только больше. Надо ехать еще, дальше посыл Украины доносить до американцев, что у них лучшее оружие, у нас – самая лучшая армия. Симбиоз. Чтобы мы скорее выиграли войну, не нужно ее затягивать", – говорит он.

Чтобы сбылась еще одна мечта прилагает "руку" и ТСН. Когда-то в эфире лидер группы "Без обмежень" обещал познакомиться с Диановым лично. "Он вызывает уважение у меня, вот большое человеческое уважение и он является таким символом несокрушимости, потому что действительно он постоянно улыбающийся, жизнерадостный, несмотря на то, что он прошел и прожил", — говорит Сергей Танчинец.

Михаил о сюрпризе не знал – был уверен, что у него будет интервью с Соломией Витвицкой. Но в какой-то момент, во время интервью звездный гость прерывает разговор. "Ты слово сдержал, сказал, что мы познакомимся", — говорит Михаил, когда видит гостя.

Они вместе поют и фотографируются. Морпех радуется, что еще одна мечта сбылась.

Михаил Дианов вернулся в Украину после лечения: какую еще мечту морпеху удалось осуществить

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