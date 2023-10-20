Морпехи ВСУ высадились на левом берегу Днепра: эксперт объяснил, как это изменит ситуацию на фронте

Враг очень нервничает из-за того, что на левом берегу Днепра действуют по меньшей мере несколько отрядов украинских сил обороны.

На левом берегу Днепра в Херсонской области есть продвижение украинских морпехов неподалеку от населенного пункта Песчановка. Это заставляет врага опрокидывать дополнительные ресурсы на этот участок фронта, он вынужден контратаковать украинских морпехов.

Об этом в эксклюзивном интервью для ТСН.ua заявил военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев.

"Враг нервничает"

“Конечно, враг очень нервничает из-за того, что на левом берегу Днепра действуют по меньшей мере несколько отрядов украинских сил обороны. Есть соответствующий плацдарм неподалеку от Антоновского моста на левом берегу Днепра, есть еще несколько плацдармов вдоль левого берега на юге Херсонской области, соответствующее продвижение украинских морпехов неподалеку от населенного пункта Песчановка”, — рассказал эксперт.

Он продолжил, что хотя коренным образом ситуацию на поле боя наше продвижение не осуществит, но тем не менее враг вынужден перебрасывать дополнительные ресурсы на этот участок фронта, он вынужден контратаковать украинских морпехов.

Взаимодействие между отрядами сил обороны

“В этом контексте важно отметить, что, во-первых, прекрасное взаимодействие между передовыми отрядами украинских Сил обороны, которые действуют на левом берегу Днепра и украинскими артиллеристами, которые работают с правого берега Днепра и которые с помощью артиллерийского огня поддерживают действие наших военнослужащих, которые форсируют Днепр”, — отметил Селезнев.

По его словам, есть соответствующая постоянная логистическая коммуникация между правым и левым берегом, сказал он. То есть, наши военнослужащие вовремя получают все то, что необходимо им для ведения боевых действий.

Понтонно-мостовые переправы: от чего зависит возведение

“Не стоит говорить о том, что в ближайшее время мы увидим строительство понтонно-мостовой переправы для перемещения огромного количества вооружения и военной техники с правого на левый берег. Потому что должно было построить понтонно-мостовую переправу, нужно ее обезопасить от влияния вражеской авиации и вражеской артиллерии”, — прокомментировал эксперт.

“Это очень сложная задача, которая требует соответствующих ресурсов. Есть ли на сегодняшний день у украинской армии такие ресурсы — думаю, что нет. Но она их точно получит до конца первого квартала следующего года, когда мы получим первую партию истребителей F-16 с подготовленными пилотами и техническим персоналом», — отметил он.

“Тогда уже можно будет говорить о том, что мы можем надежно оградить от вражеского огневого воздействия наши понтонно-мостовые переправы. Почему понтонно-мостовые переправы? Потому что четыре мостовых перехода, которые соединяли левый и правый берега Днепра, российская армия разрушила осенью прошлого года во время бегства с севера Херсонской области», — говорит Селезнев.

"То есть стали инфраструктурные сооружения мы использовать не можем, потому что враг их разрушил", — резюмировал он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Морпехи ВСУ высадились на левом берегу Днепра | Селезнев

Напомним, по данным Института изучения войны (ISW), ВСУ удалось продвинуться вглубь левого берега по меньшей мере на 4 километра. Именно на таком расстоянии от берега расположен село Пойма, где якобы продолжаются бои.

Приняли это и пропагандисты, впрочем, пластинку быстро сменили. Говорят, ничего критичного, как обычно, нет, но это не точно.

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