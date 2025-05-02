"Морская передовая": как украинские катера защищают Черное море от мин и "Шахедов"

Украинские военные патрулируют в Черном море / © ТСН

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Украинские катера патрулируют Черное море, чтобы акватория была безопасной для прохода грузовых судов.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Натальи Нагорной.

Командир катера говорит — мы на морской передовой. Задача катера — сделать так, чтобы эта акватория была максимально безопасной для грузовых судов. Ранее это судно было на службе американской береговой охраны — катер типа «Айленд», быстроходный — уже шестой год в этих водах.

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Катер / © ТСН

Даниил на поверхности воды высматривает мины, а во время воздушных тревог — «Шахеды». Даниил говорит — здесь, в море, чувствует себя даже безопаснее, чем в городе — даже тогда, когда вражеские большие дроны взрываются неподалеку. Непосредственно сбиванием вражеских целей занимается Денис. Он одессит и уже 3,5 года ходит в море на боевые выходы, сначала был связистом, но его настоящая страсть — его зенитка.

«Это зенитная система U-2M3 с пулеметами PM-110. Это старое, но очень эффективное оружие», — говорит он.

В ночь перед нашим совместным патрулированием он почти не спал, и в шторм пытался сбить «Шахеды», которые массированно летели на Одессу. На его счету уже не один сбитый дрон, и об этом он рассказывает с восторгом

«В море, на расстоянии 2,2 метра, я сбил „Шахед“. Адреналин много играл, и с помощью командира он указал на меня, потому что в море было очень темно, и он вряд ли видел их. Командир имеет радары, на котором он меня видит, руководит мной, говорит мне расстояние, как действовать и дает команду открыть огонь», — говорит военный.

Командир патрульного катера Михаил Бричкарь — море здесь патрулирует уже 6 лет. и за последние три морского перемирия не видел. Михаил объясняет — вражеские дроны по Одессе каждый раз летят по-разному. Но в последнее время больше угроз не с воздуха, а именно с воды. Таким образом, россияне прокладывают маршруты безэкипажными морскими дронами

«Необходимо понять, что они могут уничтожить, например, гражданский корабль, который перевозит зерно в Африку или другие страны с одним кораблем», — говорит он.

Михаил Бричкарь / © ТСН

Конечно противостоять российским оккупантам, которые посягают на наше Черное море было бы легче, если бы иметь больше таких катеров.

Американцы должны были расконсервировать, отремонтировать и отправили в Украину еще три таких катера. Михаил должен был следить за этим процессом как командир миссии в США. Но Дональнд Трамп, почти сразу после инаугурации, программу заморозил и поступила команда — вернуть миссию в Украину.

По состоянию на сейчас этот этап американской поддержки остается законсервированным. Но несмотря на все — украинские военно-морские силы продолжают защищать Одессу, порты и продуктовую безопасность мира.

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