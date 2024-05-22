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Морские дроны Sea Baby уже оснащены РСЗО "Град" – их испытали против оккупантов (фото)

Морские дроны Sea Baby уже оснащены РСЗО "Град" – их испытали против оккупантов (фото)

Морские дроны Sea Baby с РСЗО "Град" / Фото: источники ТСН.ua

Морские дроны ударили по позициям россиян на Кинбурнской косе.

Морские дроны СБУ Sea Baby, на которые украинцы собирали средства через платформу UNITED24, теперь оснащены реактивными системами залпового огня "Град" и уже активно уничтожают солдат оккупационной армии РФ.

Об этом сайту ТСН.ua. рассказали источники.

Так, в позапрошлую ночь Sea Baby СБУ совместно с Военно-морскими силами ВСУ эффективно отработали с моря по позициям оккупантов на Кинбурнской косе.

"Наш Sea Baby – это не просто дрон, а постоянно совершенствующаяся многофункциональная платформа. И сегодня мы можем подтвердить, что они оснащены реактивной системой залпового огня "Град" и это технологическое решение уже показывает мощные результаты. Поэтому врага ждут новые сюрпризы. Работаем, как всегда эффективно", - отметил наш собеседник в СБУ.

СБУ также показала эксклюзивные кадры с испытаний Sea Baby ранее зимой и непосредственно з производства дронов.

Морские дроны Sea Baby с РСЗО
Морские дроны Sea Baby с РСЗО "Град" / Фото: источники ТСН.ua
Морские дроны Sea Baby с РСЗО
Морские дроны Sea Baby с РСЗО "Град" / Фото: источники ТСН.ua
Морские дроны Sea Baby с РСЗО
Морские дроны Sea Baby с РСЗО "Град" / Фото: источники ТСН.ua

Напомним, в СБУ рассказали о морских дронах Sea Baby и "Мамай".

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