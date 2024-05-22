Морские дроны Sea Baby уже оснащены РСЗО "Град" – их испытали против оккупантов (фото)

Морские дроны СБУ Sea Baby, на которые украинцы собирали средства через платформу UNITED24, теперь оснащены реактивными системами залпового огня "Град" и уже активно уничтожают солдат оккупационной армии РФ.

Об этом сайту ТСН.ua. рассказали источники.

Так, в позапрошлую ночь Sea Baby СБУ совместно с Военно-морскими силами ВСУ эффективно отработали с моря по позициям оккупантов на Кинбурнской косе.

"Наш Sea Baby – это не просто дрон, а постоянно совершенствующаяся многофункциональная платформа. И сегодня мы можем подтвердить, что они оснащены реактивной системой залпового огня "Град" и это технологическое решение уже показывает мощные результаты. Поэтому врага ждут новые сюрпризы. Работаем, как всегда эффективно", - отметил наш собеседник в СБУ.

СБУ также показала эксклюзивные кадры с испытаний Sea Baby ранее зимой и непосредственно з производства дронов.

Морские дроны Sea Baby с РСЗО "Град" / Фото: источники ТСН.ua

Морские дроны Sea Baby с РСЗО "Град" / Фото: источники ТСН.ua

Морские дроны Sea Baby с РСЗО "Град" / Фото: источники ТСН.ua

Напомним, в СБУ рассказали о морских дронах Sea Baby и "Мамай".

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