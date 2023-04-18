"Морские котики сами пошли в номер": в дельфинарии "Немо" прокомментировали скандальные фотосессии в отеле (видео)

Вокруг одесского дельфинария "Немо" разразился скандал. В Сети утверждают, что животных якобы сдают в аренду для фотосессий в отеле.

История началась с того, что пользователь TikTok Стася Макеева выложила видео с номера, снятого с участием животных.

"Когда с подружкой сняли президентский номер", — прокомментировала публикацию девушка.

На видео блогер под наложенную музыку танцует вместе с морскими котиками. Животные стоят на девушке и возле нее, размахивают лапами.

Скриншот из видео stasya_makeeva_

Скриншот из видео stasya_makeeva_

Похожее видео с морским котиком опубликовал в TikTok блогер Олег Машуковский. На записи животное лежит на диване в номере "Немо". Пользователи соцсети обратили внимание, что у котика красные глаза. После огласки и волны хейта оба блогера удалили публикации.

Скриншот из видео mashukovskiy

Украинцы написали десятки гневных комментариев под видео с животными и на официальных страницах "Немо" в Сети. Люди обвиняют персонал дельфинария и гостиницы в издевательстве над морскими котиками. Ряд СМИ и Телеграм-каналов утверждают, что животных сдают в аренду гостям для фотосессий.

На сайте дельфинария действительно предлагают услугу "фото с морским львом". Однако она возможна только до или после представления в одной из двух локаций: на помосте или на территории бассейна. О фотосессии в номере речь не идет.

Также читайте Как уставший бобер стал мамой: истории спасения животных вокруг Киева

В дельфинарии прокомментировали ТСН.ua, что ни в коем случае не сдают животных в аренду.

Руководитель отдела маркетинга "Немо" объяснила нам, что морские котики и другие животные ежедневно ходят по территории отеля, дельфинария и на прибрежной части в сопровождении своих тренеров. По ее словам, блогеры, видео которых распространилось в Сети, встретили животных в коридоре гостиницы.

"Они пошли вместе по коридору, и уже потом появилась идея пойти в номер. Животные с удовольствием пошли вместе с тренером. Для них — это что-то новое, что-то интересное. Их никто не заставлял, не заставлял. На видео это видно", — утверждают ТСН.ua в "Немо".

Маркетолог добавила, что гости отеля часто могут наблюдать, как по коридорам прогуливается морской котик.

Скриншот из видео stasya_makeeva_

"И кто стесняется, тот просто со стороны постоит, поснимает на телефон. А кто смелее, подходит к тренеру и спрашивает, можно ли погладить животное. Если оно хорошо себя чувствует, склонно, то разрешают поиграть", — пояснила сотрудница "Немо".

Она отметила ТСН.ua, что такие прогулки не вредят животным. По ее словам, в свободном доступе в Сети есть многочисленные видео со всего мира, на которых морские котики гуляют по рынкам, прибрежным зонам, проспектам, лежат на скамейках и шезлонгах.

"Иногда, на прогулке, им встречаются люди, для социальных животных — это интересно и всегда вызывает приятные эмоции. Наши морские котики были рождены в дельфинарии и выросли среди людей", — говорится в официальном комментарии "Немо".

Читайте также: