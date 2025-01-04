НАТО усиливает свое военное присутствие в Балтийском море. Об этом союзники договорились 30 декабря 2024 года во время встречи в штаб-квартире Альянса, что стало ответом на враждебные действия России.

На Рождество, 25 декабря, в Балтийском море был разорван и поврежден подводный кабель электропитания Estlink 2 и четыре телекоммуникационные линии Elisa, Citic Telecom (китайская компания) и Cinia между Финляндией, Эстонией и Германией Уже на следующий день Финляндия взяла на абордаж S, являющаяся частью "теневого флота" России, который Москва использует для экспорта своей нефти в обход западных санкций На судне, которое уже под арестом, обнаружили шпионское оборудование для слежки за кораблями и самолетами.

Как отметили финские следователи, чтобы повредить кабели, танкер Eagle S тянул свой якорь по морскому дну. Об этом свидетельствует след, который простирается на десятки километров. поврежденных коммуникационных интернет-кабелей уже началось. Относительно Estlink 2 – идет изучение технических деталей, а на ремонт может уйти до восьми месяцев Финский оператор электросетей Fingrid обратился в суд по поводу ареста танкера Eagle S с целью возмещения убытков.

Пока в Кремле опровергают свою причастность, директор Нацбюро расследований Финляндии Робин Лардот заявил, что "они расследуют серьезную диверсию". 25 декабря – далеко не первый случай. В ноябре 2024 года в Балтийском море были повреждены кабели связи между Литвой и Швецией, а также Финляндией и Германией.

Как видим, Россия, и не только она, систематически атакует критическую инфраструктуру стран-членов НАТО?

(Не) внутреннее море НАТО: новый театр войны

После вступления Финляндии и Швеции в Альянс, а до этого их подтолкнула полномасштабная война России против Украины, многие эксперты поспешили заявить, что теперь Балтийское море стало "внутренним озером НАТО". На него приходится 15% мировых грузовых перевозок и 80% нефтяного экспорта Москвы Приносит ей около $10 млрд ежемесячно. Именно доходы от продажи нефти являются основным источником наполнения бюджета России и финансирования ее военной машины.

Еще в январе 2022 года, за месяц до начала полномасштабного российского вторжения в Украину, был поврежден один из двух подводных оптоволоконных кабелей между Норвегией и архипелагом Шпицберген в Северном Ледовитом океане, которые передают почти все данные по полярным орбитальным спутникам. указывали на причастность России, ведь эти кабели проходят как раз там, где российские атомные субмарины выходят в Атлантический океан.

Однако никакой жесткой реакции НАТО на гибридные действия и диверсии на Балтике не было даже после повреждения осенью 2023 года нескольких телекоммуникационных кабелей и подводного трубопровода Balticconnector, соединяющего Эстонию и Финляндию, а также обеспечивающего газом страны Балтии.. Все эти 6 месяцев Эстония, которая на 100% Зависело от поставок по этому маршруту, получало газ от Латвии. Почти через год после инцидента правительство Китая сообщило Финляндию и Эстонию, что к этому причастен контейнеровоз Newnew Polar Bear, зарегистрированный в Гонконге. .

Тогдашний директор Европейского агентства морской безопасности Маркку Милли заявлял, что штормов в Финском заливе во время инцидента не было. дна у поврежденного трубопровода 6-тонный якорь китайского судна Newnew Polar Bear, которое после инцидента пошло в Санкт-Петербург и Архангельск, а затем – в китайский порт Тяньцзинь.

"Лично мне очень трудно понять, как капитан судна мог так долго не замечать, что его якорь тянулся по дну", — сказал Ханно Певкур.

В мае 2024 года Североатлантический союз открыл новый Морской центр по безопасности критической морской подводной инфраструктуры при Морском командовании НАТО в Британии. и дали Москве и Пекину карт-бланш продолжать подобные диверсии.

Расширение санкций: нефтяной экспорт РФ

Еще в апреле 2024 года заместитель главы Объединенного командования ВМС НАТО адмирал Дидье Малетер говорил, что вся экономика Альянса под водой находится под угрозой, так как сеть подводных кабелей и труб, от которых зависит энергия и связь Европы, не была создана для противостояние гибридной войне, которую ведут Россия и другие противники НАТО. безопасность почти 1 млрд человек в Европе и Северной Америке под угрозой из-за попыток России поразить подводную критическую инфраструктуру, ведь более 90% интернета – все связи между США, Канадой и Европой – проходят под водой.

Также Малетер уверял, что Альянс использует все от морского дна до космоса, в частности, свои спутниковые возможности, чтобы проявлять подозрительную деятельность в Балтийском море. атомные подлодки. Это очень трудно (предупредить – ред.)", — сказал он. он.

Однако оказалось, что для повреждения критической инфраструктуры стран-членов НАТО не требуются мощные возможности или новейшие технологии России и Китая достаточно 6-тонного якоря, чтобы разрывать коммуникационные кабели электропитания и даже газопроводы. после повреждения Balticconnector, в середине ноября 2024 года были разорваны два кабеля связи между Литвой. и Швецией, а также Финляндией и Германией.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус сказал тогда: "Никто не верит, что эти кабели были разъединены случайно". Морозные ветры". Представитель Объединенных военно-морских сил НАТО Арло Абрахамсон заявлял, что Альянс усиливает патрулирование в Балтийском море, а союзники инвестируют в инновационные технологии, которые помогут лучше защитить критическую инфраструктуру. дно во время зимнего шторма, но он замерз и не сработал.

А более чем за месяц, 25 декабря на Рождество, в Балтийском море был разорван и поврежден подводный кабель электропитания Estlink 2 и четыре телекоммуникационные линии между Финляндией, Эстонией и Германией. Peng 3, который пробыл под арестом только месяц) является частью "теневого флота" России, который Москва использует для экспорта своей нефти в обход западных санкций. Однако, удастся ли им что-либо доказать, привлечь виновных к ответственности и получить возмещение ущерба, — вопрос открыт.

За ноябрь-декабрь 2024 года Великобритания санкционировала 50 судов "теневого флота" России. декабре 2024 года), но и используются Москвой в шпионских целях. По информации ГУР Минобороны Украины, российский "теневой флот" насчитывает более тысячи устаревших танкеров. На его создание от 2022 года Москва потратила около $10 млрд.

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Вот почему так важно ввести настоящие санкции против российского "теневого флота", а в идеале – закрыть Балтийское море для экспорта российской нефти и нефтепродуктов. Ведь именно за счет этих доходов Москва финансирует не только войну против Украины, но и атаки на критическую инфраструктуру стран. членов НАТО в Балтийском море, которые, если они повторятся, могут покинуть страны Балтии и другие государства без газа, электроэнергии и интернета После диверсии 25 декабря, ЕС пообещал ввести дополнительные санкции против российского "теневого флота".

"Почти ежемесячно корабли повреждают важные подводные кабели в Балтийском море. Экипажи кораблей опускают якоря в воду, тянут их на километры по морскому дну. Трудно поверить, что это стечение обстоятельств. Это тревожный звонок для всех нас. Устаревший российский серьезный" угрозу как для окружающей среды, так и для европейской безопасности и используется Россией для финансирования ее незаконной агрессивной войны в Украине", — заявила министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок.

В начале декабря Анналена Бербок подтвердила, но не вдавалась в детали, факт обстрела немецкого вертолета Бундесвера в Балтийском море сигнальными ракетами экипажем российского корабля. сопровождался русским военным кораблем "Меркурий". И когда вертолет немецкого фрегата Nordrhein-Westfalen приблизился к ним, из танкера было сделано несколько выстрелов. .