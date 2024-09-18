Мощная БПЛА-атака на ракетный арсенал в Тверской области: все об ударах и последствиях (фото, видео)

Там россияне хранили ракеты к РСЗО "Град", комплексам С-300 и С-400, "Искандер" и начинали создавать запас северокорейских ракет KN23.

Россияне заявили об атаке беспилотниками в городе Торопец Тверской области. Под ударом оказался 107-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ. Началась детонация боеприпасов и взрывы были столь мощными, что сейсмические датчики зафиксировали подземные толчки (землетрясения).

Все об атаке на склад с ракетами в Торопце читайте на ТСН.ua.

Атака на арсенал в Тверской области

Ранним утром жители Торопца проснулись от звуков взрывов. Россияне заявили о дроновой атаке якобы со стороны ВСУ. В регионе работала ПВО и вспыхнул масштабный пожар, который был виден на расстоянии в сотни метров. Губернатор Тверской области Игорь Руденя объявил о частичной эвакуации жителей Торопца.

Впоследствии стало известно, что был атакован большой склад боеприпасов, где россияне хранили ракеты к РСЗО "Град", комплексам С-300 и С-400, произведенные баллистические ракеты к "Искандерам" и начинали создавать запас северокорейских ракет KN23. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

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Глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал видео с последствиями атаки на склад с ракетами. На ролике видно, как после удара возник огненный "гриб", а в ночном небе появилось яркое зарево.

Губернатор убеждает, что пожар вспыхнул якобы вследствие падения обломков БПЛА во время отражения атаки силами ПВО. Руденя сообщил, что на место выехали все экстренные службы, руководство ГУ МЧС РФ в Тверской области.

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Взрывы на арсенале в Тверской области 18 сентября/Скриншот с видео

Взрывы на арсенале в Тверской области 18 сентября/Скриншот с видео

По данным американской спутниковой системы FIRMS, огнем охвачена вся территория арсенала.

По словам местных жителей, взрывы на арсенале ощущались в десятках километров от Торопца. Взрывы обладали такой силой, что сейсмические датчики зафиксировали в 13 км от Торопца подземные толчки (землетрясения) магнитудой до 2.8. После этого последовало еще несколько более слабых толчков.

Зафиксированный из космоса столб дыма после взрыва ракетного арсенала в Торопце/Скриншот

В Торопце были повреждены дома и есть пострадавшие

Российские телеграм-каналы также заявили о повреждении жилых домов в Торопце: во многих домах выбиты окна, а рамы вылетели на улицу. В одной из квартир обломок от выбитого окна прилетел в ногу мужчине. Очевидцы рассказали, что некоторые районы города до сих пор объяты дымом от начавшегося после атаки пожара.

По данным пабликов, пострадали около 20 человек, среди них есть дети. Из Торопца и соседних населенных пунктов были эвакуированы 7500 человек. Въезд в город был перекрыт, однако позже губернатор заявил, что "ситуация" ликвидирована, и жители могут вернуться в свои дома.

Поврежденные дома в Тверской области в результате детонации на арсенале/Фото: российские телеграм-каналы

Поврежденные дома в Тверской области в результате детонации на арсенале/Фото: российские телеграм-каналы

Поврежденные дома в Тверской области в результате детонации на арсенале/Фото: российские телеграм-каналы

Какое оружие могло храниться на арсенале?

На военном арсенале в Тверской области могло храниться до 30 тыс. т боеприпасов, заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его данным, в основном это были 122-мм реактивные снаряды и 82-мм мины. Если учитывать только 122-мм снаряды, то это более 460 тыс. выстрелов. Такой запас может обеспечить активные боевые действия в течение 10 месяцев или более года при средней интенсивности.

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Относительно 82 мм мин, их количество на арсенале достигало около 10 млн выстрелов. При интенсивном использовании на фронте этого запаса хватило бы на полтора года.

По оценкам Коваленко, на складе могли храниться и другие типы боеприпасов, такие как 152-мм снаряды для ствольной артиллерии и зенитные управляемые ракеты. Эксперт считает, что масштаб потерь значительный, даже если учитывать смешанный тип боеприпасов.

Заметим, что на 107-м арсенале ГРАУ были случаи складирования боеприпасов под открытым небом. В частности, OSINT-исследователь ChrisO_Wiki нашел спутниковый снимок с Яндекс-карт, на котором видно складирование боеприпасов вне склада – рядом с бетонным укрытием.

Складирование боеприпасов под открытым небом на 107-м арсенале ГРАУ

По данным российских медиа, на строительство арсенала в Торопце РФ потратила 3,6 млрд руб. Как заявлял в 2018 году тогдашний заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков, арсенал "соответствует высоким мировым стандартам" и "позволяет укрыть запасы ракет и боеприпасов от внешнего воздействия и обеспечить их сохранность и взрывопожаробезопасность". Интересно, что в июле 2024 года Булгаков был задержан по делу о мошенничестве.

К слову, 18 сенятбря был сломан сайт Торопецкого района. Вместо портрета главы округа там были размещены фото начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, а также снимок взрыва – последствия удара по арсеналу.

Вид сайта Торопецкого муниципального округа 18 сентября/Скриншот

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