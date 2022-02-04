Мощная магнитная буря накрыла Землю: что это за явление и как за 5 минут улучшить плохое самочувствие

Мощная магнитная буря накрыла Землю: что это за явление и как за 5 минут улучшить плохое самочувствие

Ученые до сих пор изучают вопросы влияния магнитных бурь на самочувствие человека.

Мощная магнитная буря "красного" уровня опасности сегодня накрыла Землю, а это значит, что дополнительную нагрузку на сердце, суставы и сосуды головного мозга будет иметь каждый житель планеты.

О том, что это за явление, может ли действительно так влиять на людей, и как за 5 минут улучшить плохое самочувствие — не только в период солнечной активности — 4 февраля говорится в сюжете ТСН.19:30.

Так, ощущает ли человек на себе влияние магнитных бурь, достоверных данных нет, говорят ученые. Они до сих пор изучают этот вопрос.

Также читайте Как повысить иммунитет и улучшить самочувствие во время болезни с помощью питания

"Могут быть колебания давления, неуверенные психологические состояния. Наверное, какое-то влияние есть, но оно очень сложное и непрямое, а опосредованное. Иногда нам звонят медики из больниц перед сложными операциями, чтобы проконсультироваться", — отмечает директор Астрономической обсерватории Львовского национального университета имени Ивана Франко Богдан Новосядлый.

Когда Солнце слишком активно, на нем появляются так называемые пятна. Впоследствии они взрываются – это и есть магнитные бури. Буря, которая произошла сегодня ночью, хоть и пересекла по мощности "красный" порог, но все же не очень опасна.

"В 1869 году была очень мощная вспышка на Солнце, имеет собственное название Каррингтонское событие. Если бы такая вспышка произошла сейчас, то очевидно Земля бы погрузилась во тьму на многие годы. Все электрические сети могли бы быть уничтожены, не выдержали бы такой нагрузки", – рассказывает эксперт.

Пока ученые выясняют – есть связь или нет – пациентов у неврологов во время магнитных бурь становится больше.

"В определенные периоды электромагнитной солнечной активности определенная категория людей на нашей планете испытывает ухудшение самочувствия", – отмечает врач-невролог Александр Балицкий.

Чаще всего приходят с обострением хронических заболеваний, головными болями, перепадами настроения или снижением работоспособности. Самовнушение или действительно влияние магнитных явлений — врачи советуют не пренебрегать здоровьем.

Рефлексотерапевты рекомендуют ежедневно уделять по 5 минут нескольким простым дыхательным упражнениям.

"Садимся в удобное положение. Закрываем большим пальцем правой руки правую ноздрю и одновременно у нас происходит спонтанный выдох через левую ноздрю, а затем вдох. Затем третьим и четвертым пальцем закрываем левую ноздрю и так же у нас идет выдох-вдох", — объясняет рефлексотерапевт Виктор Мацишин.

Секрет практики, говорит он, состоит в том, что мы не меняем темп дыхания, а просто наблюдаем за ним. Следующий практический совет – закрыть глаза и попытаться отпустить свои мысли.

"Нас в этом процессе будет интересовать не пытаться обдумывать что-либо, но и не надо подавлять эти мысли. Мы должны быть "зрителями в кино", — объясняет врач.

Магнитные бури: действительно ли это явление влияет на здоровье и как улучшить самочувствие через 5 минут

Для такого релакса не нужно уединяться или искать тихое место: 5 минут для себя можно найти на работе, в транспорте или дома.

"Мы привносим очень мощное гармонизирующее влияние на психоэмоциональную сферу, что в свою очередь будет отражаться на работе нашего организма", — уверяет Виктор Мацишин и советует выполнять упражнения регулярно.

А еще не забывать о достаточном сне, физической активности и сбалансированном питании.

О том, как улучшить настроение и повысить тонус, когда до весны далеко, а до депрессии — рукой подать — в нашем материале.

Читайте также:

Автор: Юлия Ткач