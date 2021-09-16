Мощная взрывная волна и многочисленные травмы у туристов: подробности о взрыве костра в Карпатах

Мощная взрывная волна и многочисленные травмы у туристов: подробности о взрыве костра в Карпатах

Всего в туристической группе было 12 человек, среди них и двое детей в возрасте 3 и 5 лет.

Что стало причиной взрыва в Карпатах, который произошел вечером 15 сентября и в результате которого погибло два человека, пока неизвестно. Однако появились подробности о состоянии четырех пострадавших — это женщины, они находятся в отделении экстренной медицинской помощи и медики оценивают их состояние как средней тяжести.

Об этом в эфире ТСН.Ранок 16 сентября рассказала корреспондентка ТСН Алла Пасс.

Она отметила, что пострадавшие женщины сейчас в шоковом состоянии, у них многочисленные так называемые взрывные травмы — и ожоги, и колото-резаные раны. Травмированы различные участки тела. О погибших до сих пор известно немного — это мужчины в возрасте 29 и 36 лет.

Известно также, что в целом группа состояла из 12 человек, они были местными — из Коломыйского района и имели опыт путешествий горами. Они для ночевки остановились в долине "Пид Берди" возле села Вороненко Надвирнянского района, развели костер и почти 5 часов спокойно грелись возле него, а потом начали собирать в лесу дрова, хворост и подбрасывать в огонь. И вот тогда собственно и произошел взрыв.

Один из пострадавших рассказал спасателям, что взрывная волна была очень сильная, что их аж разбросало, а некоторые даже потерял сознание. Когда пришли в себя, вызвали уже спасателей и медиков. В свою очередь спасатели от местных узнали, что ранее на этой долине находили и гранаты, и осколки боевых снарядов времен прошлых войн. Но утверждать, что в костре взорвалось что-то именно такое, пока нельзя, поскольку это должны установить эксперты, которые уже выехали на место трагедии.

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