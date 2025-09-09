"Мощность производства РФ впечатляющая": Жданов предупредил о массированных ударах по Украине

Олег Жданов / © ТСН

Мощности производства ударных беспилотников в России, в частности «Шахедов», просто поразительные. Они собирают эти дроны, поэтому массированностью могут просто «задавить» Украину.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, главной особенностью последнего комбинированного ракетно-дронового удара по Украине была массированность.

«Я сразу вспомнил о Второй мировой войне, когда Сталин отдал приказ, что нужно перевести экономику на военные рельсы, и тогда даже мебельные фабрики начали делать самолеты. Пилоты в некоторых частях были шокированы, когда под обшивкой самолета увидели деревянные каркасы, которые делали на этих фабриках. Приблизительно то же самое происходит сегодня в России. Мощность производства просто поразительна. Они собирают эти дроны, поэтому они могут просто задавить массированностью», — говорит Олег Жданов.

При этом Россия показала техническую способность накопить и выпустить более 800 беспилотников в течение одной ночи, отметил военный эксперт.

Напомним, Россия нанесла самый масштабный удар по Украине с начала полномасштабной войны. В ночь на 7 сентября армия РФ выпустила 810 ударных дронов, 13 крылатых и баллистических ракет.