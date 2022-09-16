Мощные слова в поддержку Украины: заключенный оккупантами крымчанин сумел передать на свободу письмо

Богдану инкриминируют терроризм после того, как он выразил публичный протест российской агрессии. Парню 27 лет, а выпустить его могут в 42.

Заключенный россиянами крымчанин Богдан Зиза передал на свободу письмо. Им он свидетельствует о своей проукраинской позиции, даже находясь под давлением и надзором российских надзирателей СИЗО. Слова этого текста публикуются впервые.

Об этом говорится в ТСН.

Богдану инкриминируют терроризм, после того как он выразил свой публичный протест российской агрессии против Украины, облив сине-желтой краской здание мэрии в Евпатории.

"Привет, мама. Я падаю на колени и прошу прощения... Мне очень стыдно за свое молчание. Вижу, сколько боли и несчастья я им принес. Я пытаюсь исправиться. Моя мама – Украина". Это копия написанного Богданом письма прямо из СИЗО. Им он удостоверяет свою украинскую позицию, за которую он и был задержан в мае этого года.

И вообще это всего второе письмо, которое за 4 месяца Богдану Зизе удалось передать из СИЗО адвокату. Этот – о признании Украины – публикуется впервые. А другой – об избиении, которое Богдан испытывал от тюремщиков. Они потребовали признать свою акцию протеста преступлением.

Всю свою ярость на парня бросили за сине-желтый цвет. В протест полномасштабному российскому вторжению в Украину Богдан Зиза облил входную дверь администрации города Евпатория краской, и швырнул зажигательную смесь, чтобы привлечь к этому больше внимания.

Мощные слова: заключенный в Крыму активист сумел передать на свободу письмо

"Его статья это вандализм, он облил краской здание. У него не было цели кого-то калечить или убивать, и так случилось – никто не искалечен, здание целое", – рассказывает сестра Богдана Александра Баркова.

Но у оккупационных у власти другое мнение, говорит сестра Богдана. Инкриминируют Зизе: вандализм, дискридитацию войска России и еще терроризм.

"Его сейчас в СИЗО позиционируют как особо опасного преступника. Адвокат говорит, что его хотят закрыть в отдельную камеру, где он не будет иметь доступа даже к адвокату", – добавляет сестра узника Кремля.

Ни Александра, ни друзья Богдана не видели и не слышали его еще с мая. Родителей у мальчика нет, жил и рос с бабушкой, и даже ее за все это время пустили к нему только однажды, на несколько минут.

"Он не мог оставить свою пожилую бабушку, у нее нет никого кроме него. Соответственно это одна из причин, почему он не хотел уезжать из Крыма", – говорит друг Зизы.

Товарищ Богдана не называет своего имени, потому что тоже является украинцем и осуждает действия России. Из-за такой позиции и вынужден был поехать еще в 2014-м. Говорит, что Богдан не являлся активным участником уличных митингов, но больно переживал российский произвол в Крыму.

По обвинению в терроризме оккупационные власти Крыма могут присудить Зизе 15 лет заключения. В настоящее время "суды" продолжаются в закрытом режиме. И перспектива того, что Богдан может провести в тюрьме до своих 42 лет пугает сегодня его родственников меньше, чем то, что его хотят вывезти с полуострова в Россию.

И именно огласка – один из способов, которым хоть как-то можно требовать, чтобы к Богдану относились лучше, и впоследствии возможно освободили. Ибо ожидать справедливого суда не приходится. Это дело ведут судья и прокурор, которые в 2014-м изменили украинской присяге, и работают теперь на оккупанта.

"Когда человеку говорят, что о нем помнят, то это не дает ему сломаться морально. Нужна огласка, и работа на международных площадках, чтобы его дело было в повестке дня международных организаций. Чтобы о нем говорили как о человеке, который осуществляет сопротивление на территории полуострова и за это страдает", – объясняет представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму уволили преподавателя, потому что тот слушал песню о Bayraktar и ждал ВСУ.

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