Мощные ветры подуют с юга, а снег задержится только в Карпатах: прогноз погоды на предстоящую неделю

Мощные ветры подуют с юга, а снег задержится только в Карпатах: прогноз погоды на предстоящую неделю

В Украину приходит циклон с юга, который принесет повышение температуры и дожди с мокрым снегом.

На прошлой неделе циклоны атаковали все Причерноморье. Сначала разрушительный ураган до 130 километров в час налетел на Стамбул, срывая крыши и убивая людей, а через несколько дней на турецкие города обрушилась снежная буря. С понедельника территорию Украины также посетит циклон с юга.

Какую погоду принесут с собой воздушные массы, говорится 5 декабря в сюжете "ТСН. Тиждень".

Сильный ветер дует в сторону нашего Черноморского побережья. Порывы будут достигать 40 километров в час. С ног не будет сбивать, но деревьев следует остерегаться.

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Циклон принесет на юг дожди, но температурные отметки будут почти весенние – от +10 в Одесской области до +17 в Крыму.

Мокрый снег накроет большинство западных, северных и восточных областей. Перепады ночных и дневных температур снова превратят наши дороги и тротуары в катки.

Задержится снег разве что в Карпатах, где в высокогорье недавно произошел температурный обвал до -16 градусов. Идти в поход очень опасно, а вот погонять на лыжных трассах можно.

Метеозависимость: в высокогорье Карпат выпало полметра снега, а южные регионы накроют дожди

Напомним, погода в Украине в декабре 2021 года будет близка к климатической норме.

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