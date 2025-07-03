Мощные взрывы под Житомиром: очевидцы рассказали новые подробности

Взрывы под Житомиром / © ТСН

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Движение на международной трассе Киев-Чоп полностью восстановили. После чрезвычайной ситуации вблизи Житомира, агентство восстановления сообщило об открытии движения в оба направления. Два мощных взрыва на частном предприятии произошли накануне.

Два человека погибли. Еще 82 человека были ранены. 38 пострадавших, в том числе четверо детей и гражданин Японии, госпитализированы — пишут в областной военной администрации. Взрывная волна повредила заправки, десятки автомобилей и около сотни частных домов.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Валерии Ковалинской.

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Вечером на Житомирщине прогремели мощные взрывы. Пострадало несколько заправок, автомобили, автобус и частные усадьбы. Часть дороги правоохранители перекрывают. Транспорт отправляют в объезд.

Любовь и Василий сидят во дворе изуродованного дома сына. Невестку забрали в больницу с контузией. Говорят — сами хоть живут и дальше от эпицентра взрывов, но взрывная волна дошла и до них.

Дата публикации 12:15, 03.07.25 Количество просмотров 294 Взрыв на предприятии возле Житомира! Выжившие делятся пережитым!

Председатель Житомирской областной военной администрации рассказывает — на одном из частных предприятий произошло два взрыва. Там погибли два человека.

Юрий говорит — после первого взрыва пошел в бомбоубежище: «Услышал какие-то хлопки, женщины кричали, нагнулся и на колени стал завязывать шнурки. И меня засыпало стеклом. Проходная маленькая вся в стекле. Я не пострадал. Только руку повредил. Но я вышел — повторный взрыв, я в бомбоубежище начал идти».

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Изуродовало дом и семье Батюты. Николай во время взрывов возвращался домой с работы.

«Я ехал с работы и слышу взрывы. Все окна повыбивало, все. Была женщина и внучка была. Они были там где-то в погребе», — говорит он.

После первого взрыва в доме заклинило дверь. Его жена Алла помогла внучке выбраться через окно.

Людей, которые остались без крыши над головой, временно размещают в коммунальных учреждениях области. На участке трассы М-06 Киев-Чоп проезд восстановлен.

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на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Новости ТСН 14:00 3 ИЮЛЯ. ДВОЙНОЙ УДАР по ОДЕССЕ! АТАКИ на ПОЛТАВУ! ЖИТОМИРСКАЯ область после МЕГА ВЗРЫВА