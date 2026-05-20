Мощные взрывы, разрушений и трое погибших: Россия ударила кассетной ракетой по центру города в Украине (видео)

Последствия атаки по Прилукам

Реклама

День траура объявили сегодня в Прилуках на Черниговщине. Накануне утром россияне атаковали центр города баллистикой. В результате атаки врага, погибли три человека, среди них — подросток. Также 30 горожан пострадали.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент ТСН Алина Лисовая.

Россияне ударили баллистической ракетой по предприятию, которое расположено недалеко от центра Прилук. От взрывной волны пострадали ТЦ, магазины и дома людей.

Реклама

Последствия удара по Прилукам

«В результате атаки известно о трех погибших. Это — мужчина, женщина и 15-летний парень. По словам очевидцев, подросток сначала со сложными ранениями попал в больницу. Медики боролись за его жизнь, однако мальчик умер», — говорит Алина Лисова.

Мальчик просто проходил мимо. Россияне намеренно ударили кассетной ракетой, чтобы убить как можно больше людей.

Пострадало 34 человека, 4 из них — в тяжелом состоянии.

Люди пытаются убирать последствия ударов и оправиться.

Реклама

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТРАГЕДИЯ В ПРИЛУКАХ: россияне ударили баллистикой по центру города. Трое погибших и уже 34 раненых

Новости партнеров