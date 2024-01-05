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Мощные взрывы в Крыму: куда действительно попали ВСУ и почему в Сети "хоронят" Герасимова

Автор
Марина АзизоваМарина Азизова
Дата публикации
Просмотры
7885
Время на прочтение
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Мощные взрывы в Крыму: куда действительно попали ВСУ и почему в Сети "хоронят" Герасимова

Валерий Герасимов / Фото: ТСН.ua

Взрывалось в Крыму очень громко.

В Крыму жарко, как летом. Воздушные силы устроили оккупантам незабываемую ночь во временно оккупированных Севастополе и Саках. Долетело до Новороссийска. В минубивствах РФ взывают об одной из самых масштабных атак дронов на Крым. А у ВСУ есть хорошие новости.

Последние подробности успешного налета на рашистов рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

"Тревожно" в Крыму

В Крыму снова было "тревожно". В полдень 4 января российские мониторинговые каналы начали бить тревогу. Будто над черным морем взлетел американский разведывательный самолет, а затем и беспилотник. А это значит, что будут бить по Крыму. И не ошиблись — через мгновение они уже начали взывать о первых прилетах.

А взрывалось в Крыму очень громко. Позже очевидцы сообщили, что прилеты были и при чем несколько, в частности в Евпатории.

Скриншот/Telegram / ©
Скриншот/Telegram

Потом появилась информация и из других уголков Крыма. След от неизвестной ракеты видели в Симферополе, взрывы слышали в Бахчисарае. Дым виднелся в районе севастопольской бухты и мыса Фиолент. Один из местных опубликовал вот такое замечательное видео, где подробно описал, куда прилетела украинская ракета.

Как позже написал проукраинский Телеграмм-канал "Крымский ветер", одна из ракет таки прилетела прямо в оккупантов. В Севастополе поражена военная часть — российская ПВО не смогла ее перехватить. Хорошие новости были и под Саками. В селе Уютное украинские силы поразили "жирную" цель.

"В район села Уютное Сакского района пригласили много машин скорой помощи", — говорится в сообщении.

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Детали не заставили себя долго ждать. Командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук в привычной себе манере передал привет оккупантам в Крыму. Украинские ВВС уготовили по командному пункту окупантов.

Скриншот/Telegram / ©
Скриншот/Telegram

Стали известны потери оккупантов

Уже известно и о потерях рашистов и они немалые. Погибли на украинской земле в Крыму более 20 оккупантов, среди которых высокопоставленные офицеры.

Скриншот/Telegram / ©
Скриншот/Telegram

Между тем издание Visegrád 24 заявило, что во время атаки в Крыму находился и глава Генштаба РФ.

Герасимов – все?

Говорят, что Герасимов все. Но заметим, что пока официального подтверждения от украинской стороны нет, а от россиян правды вообще не дождешься. Сейчас есть интригующий комментарий руководительницы Объединенного координационного прессцентра Сил охраны и обороны Юга Натальи Гуменюк.

Скриншот/Telegram / ©
Скриншот/Telegram

Гауляйтеры Крыма и Севастополя в панике просят Кремль усилить ПВО в Крыму. А не поздно ли?

На момент записи этого видео в Севастополе раздается воздушная тревога, а Телеграмм-каналы трубят о ракетной угрозе. Причем уже напрямую обращаются к горожанам. А севастопольцы, как видите, относятся к опасности легкомысленно. Наверное, привыкли, что Украина бьет по военным объектам, в отличие от рашистов.

X (Twitter) / ©
X (Twitter)

Но только одним Крымом не обошлось. Украинские БПЛА долетели до Новороссийска. В городе сообщали о работе ПВО, при чем как видно на снимках, она работает неподалеку от жилых кварталов города, чем сама же подвергает своих граждан опасности.

Украинский БПЛА залетел в Новороссийск

Но когда это останавливало рашистов? Были ли там успешные попадания неизвестно, не уточняют ли это и в ВСУ. Но сам факт того, что украинский БПЛА без проблем может залететь в глубину Краснодарского края, долететь до теперь уже главной базы Черноморского флота РФ дорого стоит.

Комбинированная атака на Крым

Вообще эта атака стала одной из самых масштабных за последнее время и не простой. В ход пошли БПЛА и ракеты, поэтому ее можно с уверенностью называть комбинированной. Такую тактику также используют рашисты, чем пытаются перегрузить украинскую ПВО. Ну что ж, в эту игру можно играть вдвоем.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ГЕРАСИМОВ — ВСЕ?! МОЩНЫЕ ВЗРЫВЫ В КРЫМУ! Стало известно, КУДА попали ВСУ!

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Дата публикации
Просмотры
7885
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