Мощные взрывы в Крыму: куда действительно попали ВСУ и почему в Сети "хоронят" Герасимова

В Крыму жарко, как летом. Воздушные силы устроили оккупантам незабываемую ночь во временно оккупированных Севастополе и Саках. Долетело до Новороссийска. В минубивствах РФ взывают об одной из самых масштабных атак дронов на Крым. А у ВСУ есть хорошие новости.

Последние подробности успешного налета на рашистов рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

"Тревожно" в Крыму

В Крыму снова было "тревожно". В полдень 4 января российские мониторинговые каналы начали бить тревогу. Будто над черным морем взлетел американский разведывательный самолет, а затем и беспилотник. А это значит, что будут бить по Крыму. И не ошиблись — через мгновение они уже начали взывать о первых прилетах.

А взрывалось в Крыму очень громко. Позже очевидцы сообщили, что прилеты были и при чем несколько, в частности в Евпатории.

Скриншот/Telegram

Потом появилась информация и из других уголков Крыма. След от неизвестной ракеты видели в Симферополе, взрывы слышали в Бахчисарае. Дым виднелся в районе севастопольской бухты и мыса Фиолент. Один из местных опубликовал вот такое замечательное видео, где подробно описал, куда прилетела украинская ракета.

Как позже написал проукраинский Телеграмм-канал "Крымский ветер", одна из ракет таки прилетела прямо в оккупантов. В Севастополе поражена военная часть — российская ПВО не смогла ее перехватить. Хорошие новости были и под Саками. В селе Уютное украинские силы поразили "жирную" цель.

"В район села Уютное Сакского района пригласили много машин скорой помощи", — говорится в сообщении.

Читайте ведущие новости дня:

Детали не заставили себя долго ждать. Командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук в привычной себе манере передал привет оккупантам в Крыму. Украинские ВВС уготовили по командному пункту окупантов.

Скриншот/Telegram

Стали известны потери оккупантов

Уже известно и о потерях рашистов и они немалые. Погибли на украинской земле в Крыму более 20 оккупантов, среди которых высокопоставленные офицеры.

Скриншот/Telegram

Между тем издание Visegrád 24 заявило, что во время атаки в Крыму находился и глава Генштаба РФ.

BREAKING:



Incoming reports of General Valery Gerasimov having been killed in Ukrainian missile strikes against Crimea yesterday.



Gerasimov is Chief of Staff of the Russian Armed Forces and Russia’s First Deputy Minister of Defence.



The information is unconfirmed at this point. pic.twitter.com/OiBYXDOMxn — Visegrád 24 (@visegrad24) January 5, 2024

Герасимов – все?

Говорят, что Герасимов все. Но заметим, что пока официального подтверждения от украинской стороны нет, а от россиян правды вообще не дождешься. Сейчас есть интригующий комментарий руководительницы Объединенного координационного прессцентра Сил охраны и обороны Юга Натальи Гуменюк.

Скриншот/Telegram

Гауляйтеры Крыма и Севастополя в панике просят Кремль усилить ПВО в Крыму. А не поздно ли?

Севастополь нау

тривога

Повітряна pic.twitter.com/9ttJ9ux1xM — RoksolanaКрымUA (@RoksolanaKrim) January 5, 2024

На момент записи этого видео в Севастополе раздается воздушная тревога, а Телеграмм-каналы трубят о ракетной угрозе. Причем уже напрямую обращаются к горожанам. А севастопольцы, как видите, относятся к опасности легкомысленно. Наверное, привыкли, что Украина бьет по военным объектам, в отличие от рашистов.

X (Twitter)

Но только одним Крымом не обошлось. Украинские БПЛА долетели до Новороссийска. В городе сообщали о работе ПВО, при чем как видно на снимках, она работает неподалеку от жилых кварталов города, чем сама же подвергает своих граждан опасности.

Украинский БПЛА залетел в Новороссийск

Но когда это останавливало рашистов? Были ли там успешные попадания неизвестно, не уточняют ли это и в ВСУ. Но сам факт того, что украинский БПЛА без проблем может залететь в глубину Краснодарского края, долететь до теперь уже главной базы Черноморского флота РФ дорого стоит.

Комбинированная атака на Крым

Вообще эта атака стала одной из самых масштабных за последнее время и не простой. В ход пошли БПЛА и ракеты, поэтому ее можно с уверенностью называть комбинированной. Такую тактику также используют рашисты, чем пытаются перегрузить украинскую ПВО. Ну что ж, в эту игру можно играть вдвоем.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ГЕРАСИМОВ — ВСЕ?! МОЩНЫЕ ВЗРЫВЫ В КРЫМУ! Стало известно, КУДА попали ВСУ!

Читайте также: