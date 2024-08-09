Мощные землетрясения могут накрыть Украину: какие области под угрозой и что делать

Сейсмолог рассказал об опасности из Румынии и как нам к этому подготовиться.

Украинцев испугали новой угрозой – возможностью возникновения мощного землетрясения в 7-7,5 балла, которое может произойти в ближайшие годы в сейсмоактивной зоне Вранча (Румыния). Вся Украина окажется в зоне этого землетрясения.

О такой опасности предупреждают ученые.

К чему следует готовиться и что именно нам грозит, ТСН.ua расспросил сейсмолога Александра Кендзеру, директора Института геофизики им. С. И. Субботина НАН Украины.

Есть ли опасность возникновения землетрясения?

Ученый подтверждает, что землетрясение с магнитудой в 7-7,5 может произойти, но только благодаря подземной активности в зоне Вранча в Румынии.

"В этой зоне возникают глубокофокусные землетрясения на глубинах от 140 до 180 километров. Там разряжается огромное количество энергии, которая в виде землетрясения распространяется практически на всю территорию Украины. Поэтому действительно определенная опасность есть. Ведь чем дольше накапливается энергия, тем мощнее может быть землетрясение", – рассказывает ТСН.ua Александр Кендзера, директор Института геофизики им. С. И. Субботина НАН Украины.

Ученый отмечает, что в баллах эффект землетрясения измеряется на поверхности земли, а его магнитуда – пропорциональное количество энергии, выделяемой непосредственно в очаге землетрясения.

Украине грозит землетрясение, которое теоретически может произойти в зоне Вранча/Коллаж ТСН.ua

Кто в зоне риска?

Сейсмолог добавляет, что такое мощное землетрясение теоретически может произойти, но опасность от него существует только на юго-западе Одесской области.

"Это пограничный город Рени, там могут ощущаться землетрясения, очаг которых находится на больших глубинах на территории Румынии. Поскольку это недалеко от украинско-румынской границы, то люди могут чувствовать его довольно существенно. Несколько меньшие по силе толчки могут быть у границы на юге и западе Украины", – отмечает Александр Кендзера.

Где безопаснее?

Ученый рассказывает, что все остальные землетрясения, очаги, которых расположены на территории нашей страны, не обладают такой большой мощью.

"Они не угрожают Украине, а также расположенным у нас объектам: мостам, эстакадам, атомным электростанциям и другим важным сооружениям. То есть, кроме землетрясений в зоне Вранча и землетрясений, которые происходят в Черном море и на территории Крыма, все остальные не представляют опасности для людей и сооружений", – объясняет ученый.

В ближайшие годы в Украине ожидают землетрясение в 7-7,5 баллов Фото: Общественное

Землетрясение раз в 2,5 года

Сейсмолог подчеркивает, что заявление ученых было лишь предупреждением о возможности возникновения мощного землетрясения в Украине, которое теоретически может произойти именно в зоне Вранча.

"В прошлом веке мощные землетрясения в зоне Вранча происходили регулярно, через 15-30 месяцев. Сейчас произошло так, что достаточно сильных землетрясений в зоне Вранча давно не наблюдается. Поэтому, очевидно, что есть возможность говорить о вероятности землетрясения такой интенсивности с магнитудой 7- 7,5. Но они опасности для наших важных инфраструктурных объектов не представляют", – успокаивает сейсмолог.

Можно ли спрогнозировать землетрясение?

По словам эксперта, теоретически, если землетрясения давно не было, то оно может произойти. Именно это хотели ученые донести до украинцев, потому что спрогнозировать такое явление природы слишком сложно.

Разрушение дороги во время землетрясения / Фото: pixabay.com

"Спрогнозировать землетрясение одновременно во времени и по силе — нереально. Простой пример: землетрясение может реализоваться в виде одного события, когда выделяется вся энергия, которая накопилась в земной коре, а может проявиться в виде сотни мелких землетрясений", – объясняет сейсмолог.

Но добавляет, что каждое из этой сотни землетрясений может быть абсолютно безопасным.

Достанет и до Москвы

"А может возникнуть одно мощное землетрясение, которое выделит огромное количество энергии, которая потрясет всю территорию Украины. И не только нас, но и Москву и Санкт-Петербург, как это уже было в 1977, 1986 и в 1990-х годах. В это время происходили сверхмощные землетрясения в зоне Вранча. Они ощущались по всей территории Украины и даже в Москве и Петербурге, которые расположены гораздо дальше", – рассказывает Александр Кендзера.

И добавляет, что такие землетрясения влияют на всю территорию Украины. Но в одних регионах это влияние будет ощущаться сильнее, а в других слабее.

"Повторюсь, что сильнейшее действие такого землетрясения почувствуют жители юго-запада Одесской области. На остальной территории Украины вплоть до России, сила землетрясения на поверхности земной коры может быть 3-3,5 балла", – отмечает сейсмолог.

В ближайшие годы в Украине ожидают землетрясение в 7-7,5 баллов Фото: Общественное

Кто должен проверять дома на сейсмостойкость?

Ученый говорит, что к землетрясениям следует серьезно относиться, а именно заранее проверять жилые дома и сооружение на сейсмостойкость.

"После землетрясения в 1977 году тогдашняя власть решила проблему "кардинально". Инженерам ЖЭКов поручили выяснить, какие дома сейсмоустойчивы, а какие нет. Это была откровенная профанация, потому что не специалисты этого определить не могут. К такому делу стоит привлекать специалистов-сейсмологов, которые могут определить сейсмоустойчивость построек, домов, мостов. Это можно сделать, если известно, как именно будут колебаться почвы в зоне землетрясения. Это, кстати, главная задача современной геофизики, в том числе украинской", – отмечает сейсмолог.

Он добавляет, что существует три вида работ, которые при этом производятся: работы по общему сейсмическому районированию, детальному сейсмическому районированию и сейсмическому микрорайонированию.

В литературе подробно описано, что нужно делать для того, чтобы определить, как будут колебаться почвы в том или ином месте на территории Украины. Особенно под важными инфраструктурными объектами и крупными мегаполисами.

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Почему трясет Полтавщину

Сейсмологи отмечают увеличение количества землетрясений в Полтавской области. За последние 14 лет там произошло 15 землетрясений в основном по линии Перещепино – Карловка – Зачепиловка.

Землетрясение в Полтавской области / Фото: gcsk.gov.ua

"Да, на Полтавщине фиксируются землетрясения, но они слабенькие. Даже на днях там фиксировались подземные толчки с магнитудой 2,7. Перед тем фиксировались толчки в 3,2-3,4. Землетрясения такой величины не могут нанести серьезный ущерб для жилых домов и инфраструктуры региона. Поэтому угрозы для людей они не представляют. Другое дело, что нужно изучать причины их возникновения и больше заботиться о сейсмостойкости домов и сооружений", – заключает Александр Кендзера.

Ранее ТСН.ua рассказывал о "землетрясении" в Киеве во время тревоги: известный сейсмолог рассказал свою версию событий.

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