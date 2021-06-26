Мощный дождь, ветер, песчаная буря: ураган накрыл трассы, города и села Ровенщины

Центральные площади и пешеходные переходы стояли в воде. Она достигала окон машин.

Молнии, ливень и летающий шифер — почти 350 обесточенных населенных пунктов, две сотни поваленных деревьев, раскрытые крыши школ, детсадов и амбулаторий. Страшная непогода прокатилась по Ровенщине.

Об этом 26 июня говорится в сюжете ТСН.19:30.

Апокалипсисом жители назвали непогоду, которая накрыла регион. Мощный дождь, ветер и даже песчаная буря.

Не выдерживали электропровода. Обесточены почти 350 населенных пунктов. Деревья падали словно игрушечные. Били машины. Перекрывали дороги городские. А еще трассы. Ко всему этому еще и затопило улицы.

Мощная непогода пришла в Ровенскую после Львова. Там тоже город затопило. Центральные площади и пешеходные переходы стояли в воде. Она достигала окон машин.

Последствия непогоды ликвидируют до сих пор. Спасатели работают в усиленном режиме. Подсчитывают убытки. Это по меньшей мере сотни тысяч гривен. Если не миллионы.

Новости Украины: в Ровенской области из-за непогоды без света остались почти 350 населенных пунктов

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