Мощный ливень накрыл Харьков: дороги превратились в реки, вода заливала жилые дома

Проливной дождь с градом и грозой продолжались около получаса, но успели наделать беды.

Харьков затопило после мощного ливня. Непогода длилась недолго, но за это время залило не только дороги, но и подъезды. Больше всего пострадали улицы в низине и в центре города.

О том, что виновными в подтоплении подъездов может быть не только стихия, но и местные коммунальщики — 8 июня говорится в сюжете ТСН.19:30.

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Мощный ливень накрыл Харьков в полдень. Проливной дождь с градом и грозой продолжались около получаса, но успели наделать беды.

Дороги превратились в реки. Затопило центр города, а еще улицы в низине. Подземные коммуникации не справились. Вода просачивалась и в магазины. И заливала жилые дома.

Новости Украины: виновными в подтоплении подъездов в Харькове могут быть коммунальщики

В 5-этажке в центре Харькова подтопило один из подъездов. Заливает их больше года подряд. С тех пор, как здесь проложили асфальтовую дорожку.

Обращались к коммунальщикам. Впрочем — бесполезно. Но вот руководитель местного ЖЭКа о подтоплении слышит впервые. Обещает людям ... создать комиссию.

Когда создадут комиссию, как долго она будет работать, скоро выделят денег на реконструкцию дорожки, и отремонтируют ли ее — коммунальщики не знают.

Как сообщалось ранее, мощный ливень накрыл Винницу. Непогода обрушилась внезапно накануне, за считанные минуты улицы превратились в реки и посыпал град, из которого горожане даже умудрялись лепить снежки. Побило клубнику, пооббивало цвет плодовых деревьев, ледяные шарики даже пробивали беседки.

А из-за огромного количества осадков и забитые ливневки до сих пор откачивают воду и в Днепре. Там спасатели уже почти неделю ликвидируют последствия непогоды. Подтопленными, по последней информации, остаются 35 дворов и более десятка домов.

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