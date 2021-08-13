Мощный ливень "парализовал" Крым: дома и улицы затоплены, людей предупреждают об эвакуации

На оккупированном полуострове затопило трассу к Крымскому мосту.
Незаконно оккупированный Россией Крым, где уже третьи сутки не утихает мощный ливень, затопило. Трассу "Таврида", которая ведет от построенного оккупантами Крымского моста в Севастополь, полностью залило водой.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.
Очевидцы выкладывали в Сети видео озера вместо дороги на "Тавриде", которую построили россияне уже после незаконной оккупации полуострова. А тамошние "спасатели" всю ночь откачивали воду.
Большая вода также уже уничтожила сотни дворов и домов. Накануне в поселке Хорошо под Симферополем из-за сильного дождя разлилось озеро, а в соседнем Краснолесье река вышла из берегов.
Жителей Керчи оккупационная власть призвала вообще готовиться к эвакуации. Штормовое предупреждение на полуострове обьявили на ближайшие дни.