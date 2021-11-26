Мощный пожар в Днепре: как спасали жителей и кто компенсирует ущерб

Экспертиза должна установить, что именно — небрежность строителей или замыкание — привело к возгоранию.
Ущерб после масштабного пожара в Днепре компенсирует подрядчик, ремонтировавший девятиэтажку. Гарантийное письмо частная компания уже предоставила в мэрию.
Об этом говорится в ТСН. Ранок 26 ноября.
Речь идет о восстановлении дома и поврежденных квартир.
Напомним, мощный пожар на крыше многоэтажки вспыхнул накануне. Клубы черного дыма были видны из всех районов города. Пришлось эвакуировать 11 человек. Среди них – трое детей. Спасатели срезали бронированную дверь, чтобы убедиться, что люди не остались в ловушке. Благодаря этому вовремя обнаружили пожилую женщину, которая не могла передвигаться самостоятельно. Ее вынесли на одеяле и передали медикам.
Также госпитализировали мать с тремя детьми. Еще одну женщину спускали по лестнице с девятого этажа. Кроме жителей дома спасли и домашних животных — собаку и кота.
Общая площадь пожара достигала 200 квадратных метров. Пожарные предполагают — занялись строительные материалы, которые использовали для ремонта дома.
"Источник пожара был на техническом этаже этого дома. Что именно стало причиной — небрежность строителей, замыкание электропроводки или что-то другое, устанавливают", — сказал Александр Шевченко, заместитель начальника ГУ ГСЧС Днепропетровской области.
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