Мощный пожар в Днепре: как спасали жителей и кто компенсирует ущерб

Мощный пожар в Днепре: как спасали жителей и кто компенсирует ущерб

Экспертиза должна установить, что именно — небрежность строителей или замыкание — привело к возгоранию.

Ущерб после масштабного пожара в Днепре компенсирует подрядчик, ремонтировавший девятиэтажку. Гарантийное письмо частная компания уже предоставила в мэрию.

Об этом говорится в ТСН. Ранок 26 ноября.

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Речь идет о восстановлении дома и поврежденных квартир.

Напомним, мощный пожар на крыше многоэтажки вспыхнул накануне. Клубы черного дыма были видны из всех районов города. Пришлось эвакуировать 11 человек. Среди них – трое детей. Спасатели срезали бронированную дверь, чтобы убедиться, что люди не остались в ловушке. Благодаря этому вовремя обнаружили пожилую женщину, которая не могла передвигаться самостоятельно. Ее вынесли на одеяле и передали медикам.

Также госпитализировали мать с тремя детьми. Еще одну женщину спускали по лестнице с девятого этажа. Кроме жителей дома спасли и домашних животных — собаку и кота.

Общая площадь пожара достигала 200 квадратных метров. Пожарные предполагают — занялись строительные материалы, которые использовали для ремонта дома.

"Источник пожара был на техническом этаже этого дома. Что именно стало причиной — небрежность строителей, замыкание электропроводки или что-то другое, устанавливают", — сказал Александр Шевченко, заместитель начальника ГУ ГСЧС Днепропетровской области.

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