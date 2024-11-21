Мощный ветер, снег и гололедица: в Украину идет сильное похолодание

Сильный дождь, мокрый снег, порывистый ветер и первая гололедица. Такие сюрпризы подготовила нам погода сегодня. В большинстве областей Украины ожидаются сложные погодные условия в течение всего дня. А уже на следующее время похолодание охватит всю территорию нашей страны.

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Сложные погодные условия

В Украине 21 ноября ожидается значительное усложнение погодных условий из-за прохождения атмосферного фронта. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, в некоторых регионах страны возможны сильные осадки, порывистый, местами штормовой ветер, а также налипание мокрого снега и гололедица. Это создаст риски безопасности на дорогах, поскольку в некоторых местах может образоваться первый гололед.

Температурные колебания в Украине повлекут за собой резкое похолодание в некоторых областях. В то время как в одних регионах еще будет тепло, уже с 22 ноября температура воздуха начнет снижаться, что сигнализирует о начале более холодного времени.

Прогноз погоды на неделю

Осень приближается к своему пику, и погодные условия требуют особого внимания и осторожности. Об этом говорила и синоптик "Укргидрометцентра Наталья Птуха". Она рассказала, что на этой неделе будут проходить динамические процессы, температуры будут колебаться и отличаться по областям.

По ее данным, до 24 ноября ожидается перемещение на территорию Украины активных атмосферных фронтов. Вместе с тем, отметила она, более конкретные показатели по дождю и снегу будут уточняться ежедневно.

Кроме того, в эти дни могут быть порывы ветра в пределах 20 метров в секунду. В Карпатах даже ожидаются сильные снегопады и порывы ветра, а также могут быть вьюги.

На дорогах может быть гололед и местами может наблюдаться гололед и налипание мокрого снега.

Ожидается, что в Киеве в течение нескольких дней образуется снежный покров.

О сложных погодных условиях в ближайшие дни предупредили и спасатели. В сообщении говорится, что в результате перемещения через территорию Украины активных атмосферных фронтов ожидаются сложные погодные условия.

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