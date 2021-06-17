Мосейчук ответила на бойкот "ЕС" каналу "1+1": "В лепрозории вы будете собирать свой электорат"

Мосейчук заверила, что критика от "евросолидарности", которую услышала за последние дни в свой адрес, ее не обижает.

В прямом эфире программы "Право на власть" телеведущая Наталья Мосейчук прокомментировала бойкот, который объявила фракция "Европейская солидарность" каналу "1+1".

Об сообщает ТСН.ua.

"Когда члены партии" Европейская солидарность" объявили бойкот, я подумала, что никогда в Украине при такой партии не может быть ни украинского Ларри Кинга, ни украинской Опры Уинфри (известные американские телеведущие — Ред.). Потому что свобода слова для этих людей — "пшик" и строчка в избирательной программе", — отметила ведущая.

Мосейчук заверила, что критика от "Евросолидарности", которую услышала за последние дни в свой адрес, ее не обижает.

"Просто партия "Европейская солидарность" — фракция "пес", как их надо называть правильно, заточила себя в лепрозорий. И, очевидно, в лепрозории вы будете собирать свой электорат, господа. Я даже могу добавить, что там вам и место", — подытожила она.

"Право на владу": Наталья Мосейчук прокомментировала отношение "Европейской солидарности" к свободе слова

Напомним, что Ирина Геращенко и Наталья Мосейчук поспорили из-за "пленок Медведчука".

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку