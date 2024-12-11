Мошеннические схемы с "тысячей Зеленского": женщина потеряла почти 100 тысяч гривен

Аферисты приспосабливаются к сегодняшнему дню и создают фишинговые ссылки, чтобы соблазнить украинцев "тысячей Зеленского" и присвоить их деньги.

Женщина хотела получить тысячу Зеленского, а потеряла почти 100 тысяч гривен, когда перешла по неизвестной ссылке. В полиции уже открыли уголовное производство.

Тем временем старт программы "Зимова єПідтримка" оказался очень успешным. Миллионы украинцев подали заявки на выплату тысячи гривен от Зеленского. Однако не обошлось без скандалов. Все детали – смотрите в эксклюзиве ТСН.ua.

Мошеннические схемы

Жительница Черновицкой области потеряла почти 100 тысяч гривен, став жертвой мошенников, обещавших ей выплатить "тысячу Зеленского". О деталях мошеннической схемы и как не попасть на крючок сообщили в Нацполиции.

Аферисты приспосабливаются к настоящему времени и создают фишинговые ссылки с целью получения банковских реквизитов и конфиденциальной информации. Как только человек вводит эти данные на фейковом сайте, из его электронного кошелька исчезают средства, которые мошенники без труда присваивают.

"Именно от такого вида мошенничества пострадала 49-летняя жительница Сторожинца. Заявительница рассказала сотрудникам отделения № 1 (г. Сторожинец) Черновицкого райуправления полиции, что в мессенджере увидела объявление о возможности получения выплаты по программе "Зимова єПідтримка". Перейдя по ссылке, она прошла регистрацию, где указала конфиденциальную информацию, после чего с ее карточки исчезло 98 960 гривен", – говорится в сообщении полиции.

Как не стать жертвой мошенников

Следователи полиции внесли сведения об указанном факте незаконного завладения средствами буковинки в Единый реестр досудебных расследований по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Полицейские рекомендуют гражданам не переходить по подозрительным ссылкам и ни в коем случае не вводить на неизвестных сайтах следующие данные:

имя пользователя и пароли;

номера банковских счетов;

PIN-коды (личные идентификационные номера);

дату вашего рождения;

CVV-коды.

Как получить тысячу Зеленского

Информацию о получении дополнительных денежных выплат можно найти только на официальных страницах. Заметим, что "Зимову єПідтримку" можно оформить только в банках либо в приложении "Дія", либо с помощью "Укрпочты".

В Украине старт программы "Зимова єПідтримка" оказался безумно успешным. За сутки после запуска программы "Зимова єПідтримка" в "Дії" более 2,5 миллиона украинцев подали заявки на получение 1000 грн. Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По статистике, на помощь для детей было подано более 551 000 заявок. Среди подателей 64% — женщины, а 36% — мужчины. Основная возрастная группа заявителей – люди в возрасте от 30 до 40 лет.

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Он напомнил, если кто-то еще не подал заявку, нужно обновить приложение и предоставить его для получения государственной помощи. Процесс подачи заявки очень быстрый – занимает всего несколько секунд. Платформа "Ді" выдержала высокую нагрузку и работает стабильно.

Напомним, что программа "Зимова єПідтримка" стартовала 1 декабря 2024 года. Эта программа предоставляет каждому украинцу, в частности, детям, 1000 грн для оплаты товаров и услуг. Программа инициирована президентом Владимиром Зеленским, в народе ее уже окрестили "Вовина тысяча".

Получить 1000 грн можно будет до конца февраля 2025 года. Сумма поддержки достаточно невелика. 1000 грн вряд ли смогут ощутимо повлиять на финансовое положение большинства украинцев. Однако в Минэкономики считают, что для части людей она будет достаточно значима.

Для получения денег нужно иметь карточку "Национального кэшбека". Если ее не будет, то иначе деньги получить не удастся. Те, кто сейчас живет за границей как беженцы, не смогут получить деньги. Начисление средств по программе "Зимова єПідтримка" будет производиться только после верификации места нахождения претендента. Таким образом, для выплат государству понадобится не более 15 млрд гривен.

Скандальная "тысяча Зеленского"

Напомним, что запрос на получение "Зимової єПідтримки" подали два с половиной миллиона украинцев. Однако Сеть развевается следующими заголовками: "Государство получит доступ к вашим картам".

Как оказалось, оформление финансовой помощи по программе "Зимова єПідтримка", известной как "тысяча Зеленского", ставит под угрозу вопрос банковской тайны. Об этом сообщила народная депутат от партии "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар и эксперт по кибербезопасности Константин Корсун.

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По словам Сюмара, перед тем, как оформлять "тысячу Зеленского", стоит вспомнить, что мы живем в мире искусственного интеллекта, который анализирует каждый ваш шаг.

В то же время эксперт по кибербезопасности Константин Корсун высказал мнение, что программы типа "Зимової єПідтримки" и "Национального кэшбека" создают риски для банковской тайны.

В частности сообщается, что персональные данные могут стать товаром на черном рынке, а сами граждане, добровольно предоставившие их, могут пострадать от собственных действий.

Корсун также напомнил, что тема персональных данных считается в ЕС очень чувствительной информацией. Есть социальный запрос на защиту персональных данных, поэтому правительства стран ЕС вынуждены реагировать и вводить жесткое законодательство.

В Украине также существует законодательство по защите персональных данных, но оно не работает, потому что там отсутствуют ключевые принципы, предусмотренные в ЕС — независимость регулятора, наличие рычагов влияния и прочее. В Украине все это существует только формально, объяснил эксперт.

Банки ищут положительные решения

Правда, есть и положительные сдвиги. Для того чтобы получить 1000 грн в рамках программы "Зимова єПідтримка", пока не обязательно предоставлять разрешение на передачу данных о своих покупках. Единовременное пособие от государства начисляется на карточку "Национальный кэшбек", которую нужно открыть в одном из банков-партнеров.

Для того чтобы присоединиться к самой программе начисления кэшбека за покупку украинских товаров, нужно предоставить разрешение на передачу данных о своих транзакциях. Соответственно, в обществе сформировалось мнение и обеспокоенность, что для получения "тысячи Зеленского" тоже нужно дать согласие на обработку данных обо всех транзакциях.

Однако это не соответствует действительности. Для того чтобы получить "тысячу Зеленского" достаточно просто открыть карточку "Национальный кэшбек". То есть переходить на второй этап и предоставлять государству доступ к информации о расчетах не обязательно, пояснила заместитель министра экономики Надежда Бигун.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ОСТОРОЖНО! Мошенники наживаются на тысяче от Зеленского! Есть первые жертвы!

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