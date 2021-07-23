"Мошеннических схеме больше, чем предложений": летняя подработка для школьников в Украине не защищают даже законы

"Мошеннических схеме больше, чем предложений": летняя подработка для школьников в Украине не защищают даже законы

Журналисты узнали как найти работу, чтобы без обмана, эксплуатации и мошенничества.

ТСН.Тиждень узнал существует ли легальный рынок труда для несовершеннолетних в Украине. Для детей старше 13 лет могут предлагать должности бариста, официанта, промоутера. И на какие зарплаты и как это работает за рубежом?

«Выгул собак, вынос мусора и другая работа для настоящего 12-летнего мужчины» — фраза из объявления мальчика из Одессы Ильи, который ищет летний подработка, чтобы купить себе батут и маме подарок, буквально взорвала Сеть.

Также читайте Обещают от 30 до 90 тысяч грн в месяц: в Чехии предприниматели активно ищут на работу украинцев

Найти подработку для несовершеннолетнего, чтобы легально и не за копейки, оказалось почти невыполнимой задачей. «Мы с подругой начали подрабатывать с 8 класса, чтобы карманные деньги были. И вот мы нашли вариант работы промоутером для одного фитнес-центра. Наш куратор говорил, что мы очень хорошо работаем», — рассказала о своем первом опыте работы 17-летняя киевлянка Полина.

Когда дело дошло до оплаты труда, школьниц ждал огромный сюрприз - их куратор исчез. Вместо отдыхать на пляже со сверстниками, девушки отработали даже не за «спасибо».

Эксперт по поиску работы Татьяна Пашкина рассказала ТСН.Тижню, что работа на каникулах для школьников — это сплошное серое пятно, где мошеннических схем больше, чем реальных предложений. «Ребенка шантажируют, а она боится признаться родителям, потому что она вляпалась в неприятности», — говорит эксперт.

ТСН.Тиждень узнал существует ли легальный рынок труда для несовершеннолетних в Украине

ТСН.Тиждень узнал, как в Швеции борются с эксплуатацией детского труда: «В Швеции это легально. Обычная коммуна (это можно сравнить с нашими районными администрациями) помогает найти такую работу», — рассказывает жительница Швеции Любовь Карлссон.

То есть в Швеции детский труд узаконили и за тем, где и на каких условиях работает ребенок, следят не родители, а местные власти.

Почему такая система до сих пор не прижилась в Украине, несмотря на существование законов? Какая польза обществу и самому ребенку от такой активности? Кто в Украине тормозит детский подработка? И как найти работу, чтобы без обмана, эксплуатации и мошенничества? Ответы на эти вопросы смотрите в разведке ТСН.Тижня уже в воскресенье в 19:30.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку