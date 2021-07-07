Мошенники из Харькова наживались на владельцах банковских карт: как они выманивали деньги

На телефонах "сидели" 40 операторов, которые и выманивали из доверчивых людей деньги.

В Харькове правоохранители разоблачили мошеннический колл-центр. Преступники выдавали себя за банковских работников и полицейских, а затем обворовывали.

Об этом говорится в ТСН.Ранок. 7 июля

Колл-центр, по данным следствия, организовали трое харьковчан. А вот деньги у доверчивых людей выманивали четыре десятка операторов. Они звонили своим жертвам и представлялись работниками банков. Абонентам сообщали, что мошенники якобы пытаются получить доступ к их счетам. Затем обещали передать всю информацию полицейским.

Далее аферисты уже под видом следователей связывались с потерпевшими. И как только получали их личные данные, мгновенно опустошали банковские карточки. Полиция установила, что по такой схеме злоумышленники обманули людей на миллион гривен. За мошенничество им светит до 8 лет тюрьмы.

"На хакерских форумах они покупали базы данных клиентов банков, которым звонили операторы колл-центра. Гражданам сообщали, что их банковской карты якобы осуществляют подозрительные транзакции или о том, что поступила заявка об изменении финансового номера ", — рассказала старший инспектор департамента киберполиции Национальной полиции Анна Селезнева.

Напомним, что в Николаеве действовал преступный call-центр, работники которого выманивали информацию о банковских картах и похищали деньги граждан.

Новости Украины: в Харькове копы разоблачили мошеннический колл-центр

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