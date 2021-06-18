Мошенники придумали новую схему выманивания денег у пенсионеров: как не попасть на крючок

Мошенники называются работниками Пенсионного фонда.

Мошенники придумали новую схему, с помощью которой охотятся на сбережения пенсионеров. Они называются работниками Пенсионного фонда, напрашиваются в помещения пенсионеров и втераються в доверие к пожилым людям.

Что это за новая схема и как обезопасить себя и своих родных от мошенников, рассказали в Сніданку з 1+1.

К 80-летней мамы Анатолия днях на улице подошла незнакомка, которая назвалась сотрудницей Пенсионного фонда. Рассказала, что государство сейчас раздает пенсионерам единовременную помощь по 300 гривен, но без паспортных данных денег получить нельзя. Поэтому женщина завела незнакомку в квартиру и показала паспорт. "Мошенница дала тысячу и говорят, мол, нет без здачи. Просит 700 грн", — вспоминает наш герой.

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Однако деньги, которые дают пенсионерам, как оказалось, ненастоящие. Женщина не сразу заметила разницу, а пошла в магазин. Там и указали на поддельные купюры.

Кроме того, вероятно, мошенница сфотографировала паспорт женщины. Некоторым учреждениям, чтобы выдать кредит, достаточно копии документа. Анатолий проработал 20 лет криминалистом сразу объяснил маме, что это мошенники.

Чтобы уберечься от таких неприятных встреч, адвокат Лаврентий Царук дает два важных совета: "Во-первых, не доверять тем людям, которые стучат к вам в дверь потому что это действительно опасно. Во-вторых, пожилым людям следует быть в постоянном контакте с окружающими для того, чтобы не терять социальные связи, для того, чтобы опираться на их поддержку. Из-за возраста теряется способность контроля и способность адекватно оценить возможность опасности".

Следует заметить, что работники Пенсионного фонда никогда не приходят в квартиры. Любую помощь от государства можно получить только по почте или на карту. Поэтому давайте в руки свои документы и не позволяйте их фотографировать.

Охота за сбережениями пенсионеров: как уберечь пожилых людей от мошенников

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