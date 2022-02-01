Мошенники пытались украсть деньги, которые собирают на спасение детей: какие схемы действуют и как не стать жертвой

Мошенники пытались украсть деньги, которые собирают на спасение детей: какие схемы действуют и как не стать жертвой

В Украине действуют псевдоблаготворительные фонды и сомнительные организации.

В Украине мошенники воруют деньги, которые небезразличны собирают для больных детей. Также аферисты могут даже организовать сбор средств без ведома человека и присвоить их себе.

Об этом 1 февраля говорится в сюжете ТСН.19:30.

Мошенники воруют деньги со счетов родителей, детям которых нужна помощь

Семья Пукалов из Хмельницкой области сообщила о сборе средств для их больных сыновей-близнецов. У них спинальная мышечная атрофия. Каждому нужно сделать по уколу стоимостью 2 миллиона 300 тысяч долларов. Сюжет об этом вышел на ТСН. И пока небезразличные помогали детям, мошенники пытались похитить деньги со счетов родителей.

"Менеджеры позвонили с "Горячей линии" и спросили, хотим ли мы произвести проплату. Я ответила, что нет. Тогда мне сообщили о подозрительных действиях", — говорит мать больных мальчиков Алла Пукало.

Деньги на лечение: как уберечь собранные средства от мошенников

Мошенники пытались украсть со счетов родителей детей 5 тыс. грн, однако Алла отмечает, что раньше она работала в банке, поэтому к подобным схемам была готова.

"Карточки все заблокированы на выплату. Они будут разблокированы только в конце сбора", — говорит Алла Пукало.

От действий мошенников также пострадала Ирина, собиравшая деньги на лечение сына.

В Украине действуют псевдоблаготворительные фонды

В Украине также действуют псевдоблаготворительные фонды, которые распространяют информацию о больных детях и оставляют себе деньги.

Случается, что свою помощь предлагают и сомнительные благотворительные организации. Поэтому, прежде чем с кем-то сотрудничать, лучше проверить всю информацию.

"По коду ЕГРПОУ или по названию организации вы можете проверить всю имеющуюся о ней информацию, которая есть в государственных реестрах или YouControl", — говорят специалисты.

Что делать, чтобы не стать жертвой мошенников:

Заблокировать карты в рассрочку и разблокировать их только в конце сбора средств

Никогда и никому не передавать данные банковской карты, например срок действия и CV-код.

Привязывать к счету не контактный номер телефона, а тот, который кроме вас никто не знает. Потому что мошенники могут отдаленно его присвоить и получить доступ к банковской карте.

ТСН

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