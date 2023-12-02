Мошенники устроили "охоту" на семьи погибших военных: что обещают жертвам

Злоумышленник связывался с родными погибших военных, назывался сотрудником спецслужб, вводил их в заблуждение и требовал деньги.

В Харькове мошенник, называвшийся сотрудником СБУ, хотел выдурить у вдовы военного 10 тысяч долларов. Злоумышленника разоблачили и задержали.

О подробностях дела идет речь в эксклюзивном обзоре Виктории Панченко на YouTube-канале TSN.UA.

В Харькове 48-летнему мужчине сообщили о подозрении в мошенничестве. По версии следствия он связывался с родными погибших военных, назывался сотрудником спецслужб, вводил их в заблуждение и требовал деньги.

Подробности дела

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Среди пострадавших — Елена, потерявшая мужа-военного 11 октября 2023 года. Он погиб в так называемой "серой зоне", потому его тело еще не передали близким.

“Женщине начал писать мошенник, который представился знакомым. Заявил, что в ТЦК якобы врут, а мужа на самом деле можно спасти, что он в плену и нужны только деньги. Сначала просил три тысячи долларов, потом его аппетиты выросли до десяти тысяч”, — сообщил начальник Следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов на своей Facebook-странице.

Что предлагал мошенник

За эти деньги фигурант обещал женщине свое содействие в возвращении военного домой.

Для решения вопроса злоумышленник гарантировал своей жертве, что внесет фамилию якобы пленного воина в список на первоочередной обмен.

Такая переписка продолжалась некоторое время. Под давлением злоумышленника Елена согласилась передать ему необходимую сумму, но обратилась в полицию.

Задержание злоумышленника

29 ноября подозреваемый был задержан во время получения денег от потерпевшей в одном из торговых центров Харькова. Во время обыска у задержанного изъят мобильный телефон с поличным.

Правоохранители проверяют причастность злоумышленника к совершению аналогичных преступлений. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как на самом деле возвращают из плена

Возвращением тел погибших и обменами военнопленных занимаются соответствующие государственные структуры. По информации Управления стратегических коммуникаций ВСУ, с начала полномасштабного вторжения из российского плена удалось освободить почти 2600 украинцев – как военных, так и гражданских.

Правительство не берет денег от семей за возвращение тела погибшего либо обмен пленного.

Правоохранители призывают не перечислять деньги аферистам, которые могут обещать вернуть тело или обменять пленника за определенную сумму и сразу обращаться в полицию.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "НИЧЕГО СВЯТОГО! Преступники устроили "охоту" на родных погибших военных! Все подробности!"

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за последние полгода Украина смогла вернуть около 100 военных из плена в РФ. Еще несколько тысяч украинских защитников находятся в плену.

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