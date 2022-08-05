Московский империализм сражается за свое существование: эксперт назвал главную цель диктатора Путина в войне

Оккупанты страны-агрессора России будут пытаться атаковать по всей линии разграничения пока им будет хватать ресурса.

Впрочем, ресурсы захватчики еще не имеют. Противник не собирается отказываться и не откажется от своих целей. Ведь главная цель войны, которую развязал диктатор Владимир Путин, всего одна — ливидировать украинскую государственность.

Такое мнение в эфире национального телемарайона в слоте ТСН высказал военный эксперт Петр Черник.

По его словам, больше никаких целей война не ставит перед собой. Впрочем, сейчас формируется новая мировая геополитическая конфигурация, подчеркнул Черник.

"Поражение Путина в Украине в военной части равно его физической смерти. Я в этом уверен на сто процентов. Я сторонник концепции, что только по результатам победы на поле боя сложится новейшая не только украинская, но и мировая геополитическая конфигурация. Московский империализм конечно бьется за свое существование. С исторической точки зрения, у нас есть уникальный шанс, наверное, со времен Святослава, по-настоящему его умогилить", — заметил военный эксперт.

Напомним, седьмой канцлер Германии, бывший председатель совета директоров "Роснефти" Герхард Шредер, дружащий с Путиным, озвучил мероприятию "хотилку" России по Украине. По его словам, "Кремль хочет найти решение путем переговоров, "и это "хорошая новость".

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