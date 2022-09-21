"Москва предпочитает повторить Крымский сценарий": эксперт объяснил поспешное проведение российских псевдореферендумов

Россия хочет сыграть второй раз "Крымский сценарий" и так же забрать остальную часть оккупированных территорий.

После псевдореферендумов в РФ вероятнее всего так же заявят о незыблемости их границ, чтобы таким образом удерживать ВСУ от контрнаступления.

Об этом в комментарии рассказал эксперт, ведущий специалист Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко при МИД Станислав Желиховский.

"Совершенно очевидно, что Москва предпочитает повторить так называемый Крымский сценарий. Чтобы, как и в 2014 году, после проведения псевдо референдума заявить о незыблемости границ. Все ради того, чтобы мировое сообщество сдерживало контрнаступление украинских сил, как это было 8 лет назад по Крыму". Российский режим хочет вступить дважды в одну реку используя те же нарративы", — сказал Желиховский.

Напомним, Владимир Путин сегодня, 21 сентября, объявил частичную мобилизацию в России из-за войны против Украины. Кремлевский диктатор также сказал, что поддерживает проведение так называемых псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины, заявив, что жители Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей якобы сами "изъявили желание определять свою жизнь".

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