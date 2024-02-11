Мост Метро посадят на дополнительные опоры: что происходит с аварийными переправами Киева

В социальных сетях киевляне активно обсуждают ситуацию с техническим состоянием мостов Метро и Патона в Киеве – ключевых транспортных артерий, объединяющих левый и правый берега столицы.

Эксперты еще раз напомнили о "нетрудоспособном состоянии" этих переправ. А некоторые даже заявляют, что мост Метро придется заново строить. Также есть определенная угроза, что мосты могут быть закрыты для проезда транспорта на время выполнения ремонтных работ.

Сайт ТСН.ua выяснял, что же происходит с самыми старыми киевскими мостами и запланирован ли их ремонт во время войны.

Оба упомянутых столичных моста уже давно нуждаются в ремонтах. Разговоры об аварийности переправ ведутся уже лет десять.

Мост Патона и его "болезни"

Самым старым киевским мостом через Днепр считается мост имени Евгения Патона. Его строили в сложный послевоенный период. Открыли переправу в 1953 году. Это первый в мире цельносварный мост такой протяженности. Его длина – 1543 метра, ширина 21 метр, он состоит из 26 пролетов. Кстати, мост на 300 метров длиннее улицы Крещатик.

Переправа находится в аварийном состоянии уже несколько лет. На мосту ограничено движение для грузового транспорта и троллейбусов-гармошек. А также закрыт проезд по двум крайним полосам моста, они отгорожены пластиковым забором – транспорт курсирует посередине переправы.

Это сделано для того, чтобы уменьшить нагрузку на конструкцию моста и избежать ее дальнейшего разрушения. Металлические части конструкции значительно пострадали от коррозии и износа за годы эксплуатации.

Мост Патона уже давно находится в критическом состоянии/коллаж ТСН.ua

Молитвы мэра о мосте Патона

Мост уже давно отслужил все возможные сроки эксплуатации. В 2019 году его техническое состояние специалисты признали как "критическое".

Еще в 2021 году мэр Киева Виталий Кличко признался: "Каждое утро я молюсь, чтобы с мостом Патона все было нормально, потому что он находится в аварийном состоянии".

С тех пор ничего не изменилось, кроме того, что сооружение и дальше изнашивается.

К ремонту моста Патона столичные власти не приступили по нескольким причинам. Первая – сооружение является памятником архитектуры и на нем можно проводить только реставрацию с приспособлением после получения соответствующего разрешения от Минкультуры. Вторая – стоимость ремонта. Ее оценивали в полмиллиарда долларов. Третья – подготовка проекта. "Киевавтодор" дважды пытался заказать разработку проектной документации, но эти процедуры закупок были отменены Антимонопольным комитетом Украины.

На мостах Патона и Метро зафиксировали критические повреждения

Наконец, молитвы мэра были услышаны, потому что мост Патона уже не находится на балансе Киева. В конце 2021 года сооружение передали на баланс государства и все ремонтные работы должны проводиться за счет Министерства инфраструктуры Украины. Планировалось, что по завершении ремонта мост Патона вернут на баланс Киева.

Тогда эксперты отмечали, что это позволит ускорить ремонт аварийной переправы, потому что у государства значительно больше средств на ремонт, а также ресурсов для ускорения подготовки проекта реставрации.

На мостах Патона и Метро зафиксировали критические повреждения

Что с мостом Патона сейчас

Мост Патона остается аварийным и с каждым годом, даже месяцем, его состояние ухудшается.

В 2022 году, уже во время войны, Кабмин выделил на реставрацию моста 35 миллионов гривен. Но на что именно потратили эти средства, неизвестно.

Второй раз о мосте упомянули в 2023 году во время инспектирования состояния мостов правительственной комиссией. Выводы о состоянии моста Патона были снова неутешительны: конструкция страдает от интенсивной коррозии металлов.

Заказчиком работ по реставрации моста Патона определена Служба восстановления

Кто следит за состоянием моста Патона

В КГГА говорят, что учитывая техническое состояние моста им. Е.О. Патона специалистами предприятия "Киевавтодормост" в круглосуточном режиме ведется мониторинг эксплуатационного состояния несущих конструкций сооружения.

Но в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА сайту ТСН.ua сообщили, что сейчас мостом Патона занимается Служба автомобильных дорог в Киевской области.

"В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 11.11.2022 № 1271 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 3 марта 2022 г. № 193 и от 3 мая 2022 г. № 528 " определено, что заказчиком работ по реставрации с приспособлением моста им .Е.О.Патона через реку Днепр и подходов к нему, а также получателем бюджетных средств является Служба автомобильных дорог в Киевской области (Служба восстановления)", — сообщил в ответе на запрос сайта ТСН.ua Роман Лелюк, заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Так что, когда начнется ремонт моста Патона в столичной мэрии нам ответить затруднились.

Мост имени Евгения Патона в Киеве / Фото: УНИАН

Что ждет аварийный мост Метро?

Также специалисты КП "Киевавтодормост" круглосуточно присматривают и за состоянием еще одной аварийной переправы — моста Метро, который эксплуатируется с 1965 года.

Интересно, что эта переправа была построена рядом с местом, где находился легендарный киевский Цепной мост, разрушенный в 1920 году. На его основе был построен мост имени Евгении Бош, который был взорван во время Второй мировой войны.

Мост Метро – первое в мире арочное сооружение с большими прогонами, спроектированное на сухих стыках. Его общая длина 683 метра, ширина 28 метров, а длина самого длинного пролета составляет 60 метров.

За годы эксплуатации его конструкции существенно износились. Еще до войны киевские власти планировали провести ремонт моста Метро за счет средств ЕБРР. Ранее заявлялось, что на это нужно 60 миллионов евро.

Мост Метро – это не только автотранспортная магистраль, объединяющая левый и правый берег столицы, но и часть красной ветки метрополитена.

Сейчас некоторые эксперты и даже депутаты Киевсовета делают тревожные прогнозы, мол, если мост Метро признают аварийным, то это чревато его закрытием на время капитального ремонта, что обернется очередным транспортным апокалипсисом для города.

На мостах Патона и Метро зафиксировали критические повреждения

Готовятся к противоаварийным работам

Сайт ТСН.ua поинтересовался у КГГА, есть ли такая угроза и возможно ли закрытие моста Метро?

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА отмечают, что после последнего обследования моста Метро, проведенного КП "Киевавтодормост", для предотвращения дальнейшего ухудшения технического состояния сооружения было принято решение ограничить движение по весу и запрещено движение грузового транспорта.

"По заказу коммунальной корпорации "Киевавтодор" в 2023 году были начаты работы по разработке проектной документации по объекту: "Реставрация с приспособлением автопроездов моста Метро через реку Днепр". А именно – противоаварийные работы. В рамках проведения противоаварийных работ предусмотрено устройство поддерживающих конструкций под судоходными прогонами моста”, – рассказывает Роман Лелюк.

Мост Метро в Киеве / Фото: УНИАН

Обещают не перекрывать движение транспорта

Чиновник добавляет, что на сегодняшний день разработка рабочего проекта продолжается. После прохождения его экспертизы и утверждения в установленном законодательством порядке, в текущем году, будут объявлены открытые торги и определен победитель, с которым будет заключен договор подряда на выполнение строительных работ по устройству поддерживающих конструкций.

"Стоимость работ будет определена после завершения работ по разработке проекта и прохождению экспертизы. Движение легковых автомобилей на время проведения противоаварийных работ на мосту Метро ограничиваться и закрываться не будет", – уверяет заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры.

До моста достроят новые опоры

Александр Сергиенко, директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" отмечает, что под прогонами моста построят новые конструкции, которые будут поддерживать мост Метро.

"Речь идет о строительстве дополнительных опор для моста. Они одновременно будут служить лесами для проведения ремонта конструкций под переправой. Например, там, где уже обвалились куски бетона или обнажилась арматура. Таких мест на мосту Метро, к сожалению, достаточно, потому что любая бетонная конструкция страдает от постоянного контакта с водой", – рассказывает сайту ТСН.ua Александр Сергиенко.

Мост метро в Киеве

Он отмечает, что на время ремонтных работ движение транспорта и поездов метро на мосту перекрывать не будут.

"Думаю, что перекрывать движение транспорта на мосту Метро во время строительства новых опор не будут, потому что работы будут выполняться под мостом, в воде. Это будут фактически новые конструкции. А вот, когда уже перейдут к ремонтным работам по бетонированию на основной части моста, то тогда движение транспорта могут временно перекрывать, чтобы дать время бетону застыть и набрать прочность", — добавляет Александр Сергиенко.

Эксперт утверждает, что мост находится под постоянным наблюдением специалистов и при возникновении опасной или аварийной ситуации отработан четкий алгоритм действий.

"За состоянием моста специалисты следят постоянно. Я уверен, что вряд ли кто-то из чиновников захочет брать на себя ответственность, если мост не дай Бог упадет и будут тяжелые последствия. Поэтому думаю, что до такого не дойдет", — заключает Александр Сергиенко.

Эксперты также надеются, что до конца лета этого года столичные власти смогут наладить полноценное автомобильное движение на Подольско-Воскресенском мостовом переходе через Днепр, что позволит перераспределить транспортные потоки и начать ремонтные работы на мостах Патона и Метро. Но пока судьба обоих аварийных построек остается неопределенной.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал об открытии Подольско-Воскресенского моста в Киеве: что осталось сделать и почему к нему придется "плыть".

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