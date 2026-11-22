Удары по мостам в Киеве

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Осенью 2026 года Россия проводит одну из самых жестоких волн атак на украинские города. Под ударами оказывается и Киев: ракеты и беспилотники попадают в жилые дома в историческом центре, храмы, посольства и университеты. Отдельной целью российских атак стали мосты через Днепр. Враг пытается нарушить транспортное сообщение между левым и правым берегами столицы, фактически разделив город пополам.

О том, как власти планируют преодолеть транспортный коллапс, рассказывается в репортаже ТСН.Тиждень.

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В Киеве под российскими ударами оказались Южный, Северный, Подольско-Воскресенский и Дарницкий мосты. Движение по ним затруднено, на подъездах образуются километровые пробки. Тысячи киевлян вынуждены тратить значительную часть дня, чтобы добраться до работы или вернуться домой.

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«В день уходит 5 часов туда и обратно. Если посчитать в день, то получается больше 300 грн. К сожалению, такая ситуация», — рассказывает один из жителей столицы.

Самым быстрым способом добраться до другого берега по-прежнему является метро. Однако надземная часть красной линии во время воздушной тревоги не работает, а зеленая линия через Днепр вообще не курсирует. Жители левого берега ждут официальной информации о возобновлении движения метро через мост, а власти тем временем обещают организовать альтернативные маршруты сообщения.

Речь идет о правительственном проекте, на реализацию которого Киеву необходимо найти около миллиарда гривен. Среди предложенных решений — понтонные переправы, туннель под Днепром и реорганизация городского дорожного движения.

Понтонные переправы: быстрое решение из военной практики

Первая идея — соорудить через Днепр понтонные переправы. Эта технология традиционно используется военными. Такую переправу можно собрать буквально за несколько часов, она способна выдерживать значительные нагрузки, а поврежденные элементы относительно легко ремонтировать.

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Один из таких мостов, по всей видимости, уже начали строить. Точное место строительства не разглашается, однако о самом проекте власти уже сообщали. Причем речь идет не об одной переправе, а о нескольких. По замыслу столичных властей, они должны помочь разгрузить поврежденные мосты.

В то же время эксперты предупреждают: военные технологии не всегда подходят для массового гражданского транспорта.

Военный эксперт Иван Ступак обращает внимание на то, что на понтонных переправах водители могут создавать пробки даже из-за обычных дорожных ситуаций — например, когда кто-то не пропускает другую машину или транспортное средство ломается.

«Здесь на дорогах наши водители не всегда могут справиться, пропустить друг друга. Для гражданских это точно не подходит. Военные? Вопросов нет. Развернули понтонную переправу, буквально за час-два переправились, свернули её и потом в другом месте где-то развернули», — объясняет эксперт.

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Он подчеркивает, что понтонные сооружения будут оставаться уязвимыми для российских атак. Если противник обнаружит переправу с воздуха и нанесет удар в тот момент, когда по ней будут двигаться гражданские автомобили, последствия могут быть катастрофическими.

Ступак предупреждает: в случае попадания в зону удара машины могут перевернуться, люди окажутся зажатыми внутри, а транспортные средства пойдут под воду. Поэтому, по его мнению, использование понтонов для гражданского движения сопряжено со слишком большими рисками.

Руководитель компании «Беспалов ЛАБ» Дмитрий Беспалов также сомневается, что такие переправы смогут работать без ограничений. По его словам, они могут быть уязвимы не только для ракет «Искандер», но и для обычных ударных беспилотников типа Shahed.

«Я боюсь, что подобные переправы гораздо более уязвимы для ударов противника — не то что „Искандерами“, а даже обычными „шахедами“. Их можно серьезно повредить или даже уничтожить», — отмечает эксперт.

Он предполагает, что во время воздушной тревоги, в том числе связанной с дронами, движение по понтонным переправам может быть полностью остановлено. Не исключено, что ими разрешат пользоваться только отдельным категориям людей по специальным пропускам. Другой вариант — оставить сооружения в резерве, не используя их для постоянного движения частных автомобилей.

В то же время опыт Украины показывает, что понтонные переправы могут иметь решающее значение для гражданского сообщения. В 2022 году после разрушения мостов Чернигов оказался фактически в изоляции. Единственным путем в город в течение года оставалась понтонная переправа через Десну — вплоть до восстановления постоянного моста.

Однако Беспалов отмечает, что сравнивать эти ситуации напрямую нельзя. Десна — не Днепр, а транспортную нагрузку в Чернигове нельзя сравнивать с потоком в столице, где ежедневно перемещаются сотни тысяч автомобилей.

Если же понтонные переправы могут стать мишенью для российских ударов, возникает другая идея — перенести транспортное сообщение под землю.

Туннель под Днепром: проект из прошлого

Один из малоизвестных объектов Киева — кессон так называемого «сталинского метро». Это вход в туннель на севере столицы, который в свое время должен был соединить правый и левый берега Днепра.

Подобный объект планировали построить и на юге Киева, в районе Жукового острова. Однако работы были приостановлены из-за начала Второй мировой войны, а после её окончания к проекту не вернулись из-за высокой стоимости.

Еще около 90 лет назад под Днепром планировали построить не один, а сразу два туннеля. Однако тогдашний проект предусматривал в первую очередь военные объекты, а не полноценные транспортные переходы для тысяч автомобилей.

Строительство велось в чрезвычайно сложных условиях. Землю под проект отводили годами, а рабочие трудились под землей при высоком давлении — в несколько атмосфер. Люди гибли, и точное число погибших, по всей видимости, уже невозможно установить.

Современный проект строительства туннеля потребовал бы не только значительных финансовых ресурсов, но и длительной подготовки: разработки технической документации, отвода земельных участков, строительства подъездных путей и прохождения многочисленных бюрократических процедур.

Дмитрий Беспалов подчеркивает, что такой объект не может стать быстрым решением проблемы нынешнего транспортного коллапса.

«Они стоят очень дорого, а строительство туннеля в среднеевропейских темпах займет от 5 до 10 лет. То есть туннель не поможет решить проблему здесь и сейчас, не поможет ни завтра, ни через год, ни через 5, потому что мы не сможем даже начать его строительство, поскольку эти темпы строительства не учитывают обстрелы. Я не знаю ни одной страны в мире, которая бы реализовывала такой амбициозный проект ещё и под обстрелами», — объясняет эксперт.

Еще более длительные сроки прогнозирует народный депутат Сергей Нагорняк, член парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Он призывает не создавать у киевлян иллюзий, что туннель можно построить в ближайшее время.

«Мы видим много заявлений о каких-то туннелях под Днепром. Нужно трезво объяснять людям, что этот туннель может быть построен не раньше, чем через 10 лет. Зачем сегодня вводить людей в заблуждение», — заявил депутат.

Однако проблема туннелей заключается не только в стоимости и продолжительности строительства. Их пропускная способность также ограничена: стандартный автомобильный туннель предусматривает лишь по одной полосе движения в каждом направлении. Для Киева, где ежедневно пересекают Днепр сотни тысяч людей, этого недостаточно.

Поэтому эксперты предлагают третий вариант — не строить новые переправы, а изменить саму организацию движения через существующие мосты.

В чём заключается главная транспортная проблема Киева

По количеству транспортных переправ на одного жителя среди крупных европейских столиц, расположенных на реках, Киев занимает одно из последних мест. На один действующий транспортный мост приходится примерно 400–500 тысяч жителей, тогда как приемлемым показателем считается около 100 тысяч человек на одну переправу.

Ситуацию осложняет неравномерное расположение жилых районов и рабочих мест. Исторически сложилось так, что на левом берегу Днепра преобладают спальные районы, а значительная часть рабочих мест сосредоточена на правом.

В результате ежедневно около полутора миллионов человек переправляются с левого берега на правый, а вечером возвращаются домой. Именно этот поток создает огромную нагрузку на мосты.

Эксперты считают, что часть проблемы можно решить, если изменить приоритеты транспортной системы: перевозить не столько автомобили, сколько как можно больше людей.

Согласно исследованиям Академии строительства Украины и Национального транспортного университета, тысяча легковых автомобилей, пересекающих Днепр, перевозит примерно 1300 человек. Примерно столько же пассажиров может вместить один поезд метро.

Вице-президент Академии строительства Украины Иван Перегинец предлагает частично заменить поток частных автомобилей автобусами большой вместимости. Они должны двигаться по отдельным полосам, не вставая в общую пробку.

Дмитрий Беспалов поддерживает такую модель и предлагает организовать транспортное сообщение между берегами по принципу пересадочных узлов. Транспорт левого берега будет работать автономно и доставлять пассажиров к мостам. Через Днепр их будут перевозить большие автобусы-шаттлы, а на правом берегу пассажиров будет подбирать местный общественный транспорт.

Еще один вариант — ограничить количество частных автомобилей на мостах в зависимости от дня недели. Например, в четные дни разрешать движение автомобилям с четными последними цифрами номерных знаков, а в нечетные — с нечетными. Такая система должна уменьшить автомобильный поток через Днепр.

Иван Перегинец предлагает и более радикальную меру — введение платы за проезд по мостам для легковых автомобилей.

«Другой способ решения проблемы — и это непопулярная мера, о которой я сейчас скажу, но она также оправдана, — это ввести платный проезд через мосты для легковых автомобилей», — заявил он.

Однако Дмитрий Беспалов считает, что такая инициатива может вызвать сопротивление среди киевлян. Владельцы автомобилей уже платят транспортные сборы, в частности при покупке топлива, поэтому дополнительную плату за пересечение Днепра воспримут неоднозначно.

Вместо этого эксперт обращает внимание на возможности двухколесного транспорта. Он приводит пример Берлина, где каждая пятая поездка совершается на велосипеде. По его мнению, увеличение доли велосипедных поездок могло бы снизить нагрузку на автомобильные дороги и оставить больше пространства для тех, кто вынужден пользоваться автомобилями.

В то же время Беспалов отмечает: пока полноценной альтернативы днепровским мостам нет. Поэтому главной задачей должно стать их восстановление и поддержание в надлежащем техническом состоянии.

«Наши мосты обладают довольно большим потенциалом для ремонта, ремонтопригодностью. А для этого нужны деньги, для этого нужно время, для этого нужны инженеры, для этого нужна техника. Эти ресурсы не безграничны», — отмечает эксперт.

Киевляне ищут свои способы справиться с пробками

Пока власти и специалисты обсуждают масштабные транспортные проекты, жители столицы уже пытаются самостоятельно приспособиться к новым условиям.

В рабочих чатах коллеги договариваются объединяться в группы и пересекать мосты на одной машине, чтобы не ехать на нескольких автомобилях. Некоторые компании готовы сдвинуть начало рабочего дня на час или два, чтобы сотрудники могли избежать наибольшей загруженности в часы пик.

Киев продолжает жить и искать способы приспособиться к транспортным ограничениям. Однако проблема гораздо шире, чем ежедневные пробки и неудобства для горожан.

Транспортный узел страны

Мосты столицы — это не просто городская инфраструктура. Они образуют один из главных стратегических транспортных узлов Украины, который физически соединяет левобережную и правобережную части страны.

Из-за отсутствия Большой кольцевой дороги вокруг Киева значительная часть общегосударственного автомобильного и железнодорожного транзита между северными, восточными, центральными и западными регионами проходит непосредственно через городскую уличную сеть столицы. Киев фактически принимает на себя ключевые международные и национальные транспортные маршруты.

Особое значение имеют железнодорожные переправы — старый и новый Дарницкие мосты, а также Петровский, известный как Северный. Они обеспечивают сообщение между регионами страны.

Через Киевский железнодорожный узел проходит значительная часть пассажирских и грузовых поездов, связывающих Харьков, Днепр, Запорожье, Полтаву и Сумы с западными областями Украины и границами Европейского Союза.

Таким образом, транспортная функция столицы давно вышла за рамки потребностей самого города. Киевские мосты стали критически важными для транспортного сообщения всей страны, а их уязвимость — вопросом не только комфорта жителей, но и национальной безопасности.

Об этой проблеме было известно на протяжении всех 35 лет независимости Украины. Теперь, когда российские атаки обострили транспортный кризис, государству придётся одновременно решать две взаимосвязанные проблемы: обеспечить бесперебойное сообщение между берегами Днепра в Киеве и защитить стратегический транспортный узел, через который проходят маршруты всей страны.

Напомним, что в Киеве в результате российской атаки 20 ноября были повреждены Подольский мостовой переход, Дарницкий и Южный мосты.

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